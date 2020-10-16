罵白登「騙子」被封號 川普轟臉書推特：民主黨第三隻手臂

川普競選團隊的推特因張貼「白登長久以來是剝削國家的騙子」的推文遭封鎖，川普因此抨擊臉書和推特是「民主黨的第三隻手臂」，參院共和黨擬傳喚推特執行長多西。(美聯社)

川普 競選團隊的推特 「Team Trump」帳號張貼推文「白登長久以來是剝削國家的騙子」，結果帳號短暫遭官方封鎖，川普因此抨擊臉書和推特是「民主黨的第三隻手臂」；共和黨掌控的參院司法委員會下周也將表決是否傳喚推特負責人。

推特於15日封鎖川普陣營帳號，表示抨擊白登「騙子」和張貼紐約郵報(New York Post)爆料杭特‧白登(Hunter Biden)海外事業的影片，已侵犯社群媒體 「嚴禁張貼私人資訊」的使用規範。

紐約郵報14日披露杭特2015年將時任副總統的白登介紹給烏克蘭天然氣公司「布里斯瑪控股」(Burisma Holdings)的電子郵件；川普陣營大肆在社群媒體轉發。儘管帳號短暫無法使用，但川普團隊表示，川普的私人帳號仍能看到影片。

川普選舉陣營公關主任墨托(Tim Murtaugh)鄭重表示：「推特封鎖美國總統的競選帳號，干預選舉的程度為之驚人，絕對有操縱選情的意圖。白登在矽谷的盟友積極為他擋下負面新聞，使選民無法獲取重要資訊，這就像共產黨統治的中國和古巴，違背美國精神。」

白宫新聞發言人凱莉‧麥肯內尼(Kayleigh McEnany)的推特帳號，也因為分享紐約郵報報導杭特的新聞而被封鎖。麥肯內尼也用「新聞發言人」(PressSec)帳號開砲「言論審查應被譴責」；她更點名推特和臉書「不符美國風格」。

競選的社群媒體攻勢受挫，川普砲轟推特和臉書就像「民主黨全國委員會的第三隻手臂」；他說：「現在事態嚴重，這種大案子我們必須上法庭解決。」

川普陣營與共和黨因內容審查與社群媒體關係緊張，參院共和黨人士更要求傳喚臉書和推特高層當面進行聽證會。參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)和參議員克魯茲(Ted Cruz)15日向媒體表示，20日將針對是否傳喚推特執行長多西(Jack Dorsey)進行投票。