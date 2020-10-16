俄利用烏克蘭真假電郵掀「10月驚奇」鎖定朱利安尼餵假消息

紐約郵報連兩天爆料白登與次子杭特的「醜聞」。(路透)

紐約時報 (New York Times)報導，美國情報單位情資分析專家上個月就掌握消息得知，俄羅斯 將利用烏克蘭天然氣公司Burisma遭駭電郵紀錄，搭配故意捏造的電郵通訊，在美國大選前夕製造「10月驚奇」(October surprise)，影響總統選情；華盛頓郵報15日也引述四名了解內情的前官員報導，美國情報單位去年便警告白宮，俄羅斯情治機關已鎖定川普私人律師朱利安尼(Rudolph Giuliani)，要利用朱利安尼將假消息餵給川普總統。

紐約郵報(New York Post)14日根據朱利安尼提供的資料報導，民主黨總統候選人白登 在副總統任內，經由次子杭特‧白登(Hunter Biden)介紹，認識烏克蘭天然氣公司Burisma一名高階主管，事隔八個月後，白登向烏克蘭政府施壓，要求烏國開除正在調查Burisma的檢察總長；白登競選團隊14日嚴正否認。

俄羅斯的做法與克里姆林宮2017年干預法國大選的手段如出一轍。

另一方面，據傳洩露杭特‧白登(Hunter Biden)筆電電郵的電腦維修店老闆，14日接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，因為自己視力有問題，「無法百分之百確定」當初把筆電送到店裡維修的是否為杭特‧白登。

白登15日在一場選舉募款活動上說，距離選舉剩下最後19天，川普「會將一切汙水都往我身上潑」。他也說，支持者要有心理準備，川普陣營還會放出更多「謊言與扭曲」。

紐約時報14日晚間報導指出，今年9月間，美國情報單位情資分析專家接獲了解Burisma遭駭事件內情的消息人士通報指出，俄羅斯將利用得手資料製造「10月驚奇」。

不過，早在今年1月間，紐約時報報導便指出，烏克蘭天然氣公司Burisma電腦遭到俄羅斯軍事情報局(GRU)旗下網軍組織入侵，這個組織就是2016年駭入民主黨全國委員會(Democratic National Committee)的幕後黑手。

情報專家研判，俄羅斯將利用駭客取得的Burisma檔案，加上另外捏造的資料，混合搭配之後用來攻擊民主黨總統候選人白登；2017年法國大選前夕，俄羅斯網軍就已經用過這招，把真假電郵混在一起，大量散布於網路，影響選情。

紐約郵報報導中並未公布德拉瓦州威明頓(Wilmington)電腦維修店負責人姓名，「商業內幕」(Business Insider)新聞網站則指出，負責人艾薩克(John Paul Mac Isaac)是死忠川粉，也是陰謀論支持者，但對於紐約郵報報導的事件發生時間順序，艾薩克則說並不記得。