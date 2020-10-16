「中共宣傳組織」 龐培歐要求孔子學院年底前全關

美國國務卿龐培歐。路透社 劉嘉斌

國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)15日表示，他要求從幼稚園、高中到大學的每所學校，年底前關閉所有孔子學院或孔子教室，「這是中共主持的宣傳組織，它們不應存在於美國 的機構當中。」

龐培歐表示，孔子學院讓中共政府得以在美國校園內占有一席之地，這是無法接受的；國務院要求每所幼稚園到高中(美國義務教育K-12系統)評估他們現有的孔子教室，每所大學要評估已經存在的孔子學院，希望全部都關閉，且孔子學院的工作人員不能再透過簽證進入美國校園。

「必須保持警惕，當看到孔子學院裡的某人在談論中國 共產黨的偉大之時，我們必須了解消息來源，仔細評估。」龐培歐說。

根據國務院8月統計，全美約有75間孔子學院，其中65間在大學校園中相當活躍，其餘為獨立組織；在高中以下的校園中，約有500間孔子教室。

龐培歐過去都是鼓勵、提醒地方政府和教育機構注意孔子學院帶來的威脅，他15日分別在3個電話訪問中，宣布年底前要將所有孔子學校和孔子教室撤出美國校園；不過，國務院並未進一步說明如何實施或後續規畫。

國務院8月13日將孔子學院美國中心(CIUS)，指定為中國的外國使團，雖還不致全面關閉，但包括其人員聘用與財產交易，將受到嚴格限制。

龐培歐當時說，要確保美國學生不要學到中國共產黨及其代理人操作下的中文和中國文化；也要讓美國的教育者和學校管理者擁有「知情的選擇權」，了解是否接受具中共背景的計畫；若接受，要如何進行。

龐培歐上個月23日在威斯康辛州參議會演講，談中國對美國地方的影響力時，也提到孔子學院，鼓勵各大專院校盡速關閉孔子學院。

聯邦眾議院「中國工作小組」上月底發布工作報告，提到孔子學院為中國有害影響力的機構之一；建議主管機關教育部著手處理孔子學院對學術自由帶來的威脅，國會在審查聯邦預算時，也要將孔子學院的問題納入考量。

本月9日，龐培歐和教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)聯名致函給學校行政部門，提醒密切觀察中共對校園言論自由的行動，捍衛學術自由。

龐培歐15日說，中共藉由孔子學院影響美國的孩子，美國大學接受中共捐款，也是要去面對的事實，這筆錢被用來顛覆美國民主，破壞美國的生活方式，這是不可接受的；他說，將會找尋其他方式，維持學校運轉。

另外，被問到美國如何確保中國大陸為散布新冠病毒負責，龐培歐表示，中共已經付出高昂的代價，現在中國在美國、甚至全世界的支持度下降，人民了解到威權主義的共產政權的影響力。

至於中國和俄羅斯干預美國總統選舉，龐培歐說，這是真的，除了中國與俄羅斯，還有伊朗，政府和公民必須攜手合作，識別假訊息並且阻止傳播。