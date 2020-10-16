權威科學刊物紛反川普／「自然」期刊背書：白登是總統大選唯一選擇

圖：美聯社

兩大科學權威期刊近日發聲譴責川普 政府，「自然」(Nature)期刊批評川普攻擊媒體、法院和科學機構，干涉衛生機關並磨損民眾信任，隨後為民主黨總統候選人白登 背書；「科學」(Science)期刊主編15日譴責白宮施壓聯邦食品藥物管理局(FDA)，以誇大康復者血漿療法(convalescent plasma)療效。

來源：世界新聞網

「自然」期刊總編14日指出：「我們無法坐看科學遭詆毀。白登信任真理、證據、科學與民主，他將是本屆美國 選舉的唯一選擇。」「自然」讚許白登致力重新加入巴黎氣候協議，並投資再生能源，而且白登競選團隊因應新冠肺炎時，相當重視聯邦疾病防制中心(CDC)的建議；「自然」指出，有鑑於白登過去執政紀錄，他「是美國開始修復科學與真理損害的最佳希望。」

「自然」譴責川普總統攻擊許多「有價值的機構」，全球面臨新冠肺炎、氣候變遷和核武擴散威脅之際，必須仰賴各國和國際組織共同合作方能克服；「自然」也點出川普試圖干涉衛生與科學機構，長期下來將損害民眾信任。

科學期刊也加入譴責川普政府行列，其主編索普(H. Holden Thorp)15日批評川普政府施壓FDA局長韓恩(Stephen Hahn)誇大康復者血漿治療新冠肺炎的效用；索普指出，韓恩「力挺科學、對抗川普」，為此科學界要「為韓恩撐腰」。

索普表示，這類事件可見科學界的發聲能帶來正面改變，雖然前幾任主編多半避免干涉政治，但是科學家有責任對抗混淆視聽的不實資訊。

心臟醫學權威托波爾(Eric Topol)先前呼籲韓恩下台，索普指出，韓恩告知波托爾遭川普政府施壓的內幕，以及他受白宮指使以誇大血漿治療療效，事後韓恩出面道歉，坦承曾誇大不實數據。

索普強調科學家能夠帶來改變，而且科學界應多注意新冠抗體治療，「一旦宣布新冠療方的美國緊急使用授權，科學界需要韓恩，對抗川普要求誇大療效和宣布終結疫情的壓力。」

截至目前為止，許多權威科學期刊表明本屆選舉立場，數量之多前所未見。科學、醫學期刊「刺胳針」(Lancet)、「新英格蘭醫學期刊」(New England Journal of Medicine)等期刊呼籲選民勿支持川普，自然和「科學美國人」(Scientific American)則進一步為白登背書。