向民主黨遞橄欖枝 巴瑞特：我對歐記健保沒敵意

大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。圖為聽證會現場。(美聯社)

大法官被提名人巴瑞特 (Amy Coney Barrett)14日在參院司法委員會任命聽證會上表示，2010年在歐巴馬任內上路實施的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，儘管面臨川普政府挑戰，仍有希望繼續存在。Politico新聞網站報導，她的發言可以解讀為向民主黨參議員 遞橄欖枝。

任命聽證會進入第三天議程，俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的「可負擔健保法」，成為兩黨參議員對巴瑞特的提問重點，除了針對巴瑞特過去在聯邦法院的健保判例發問，還要求巴瑞特說明能否若只刪除「個人強制納保」(individual mandate)條款，「可負擔健保法」其他條款能否得以保留。

巴瑞特答覆共和黨籍參院司法委員會主席葛理漢(Lindsey Graham)時表示，當現行法律中某些條款變得無效時，法官對於整套法律其餘條款的態度，通常傾向於「存而不廢」。

她的立場明顯與十多位共和黨參議員的主張不同。共和黨議員認為，既然在參院共和黨團主導下，國會已在2017年刪除「個人強制納保」條款，就代表整套「歐記健保」違憲，應完全廢除。

巴瑞特答覆民主黨籍加州聯邦參議員范士丹(Dianne Feinstein)詢問時，以疊樂積木遊戲(Jenga game)比喻「存而不廢」原則指出，法院撤銷法案當中某個條款時，整套法律仍然可能繼續存在，但也可能因為遭刪條款關係重大，導致法案完全崩解。

她說，整套法案如果要存而不廢，取決於國會是否想要保留刪除某個條款之後的法案。

巴瑞特擔任聖母大學法學院(Notre Dame Law School)教授期間，曾在法律期刊撰文批評最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)同意保留「可負擔健保法」。

民主黨明尼蘇達州聯邦參議員艾咪‧柯洛布查(Amy Klobuchar)詢問巴瑞特，當初批評最高法院保留「可負擔健保法」是否為了博得川普總統注意，進而爭取進入最高法院的機會。

巴瑞特在聽證會上重申，她對歐記健保「並無敵意」，並強調跟川普並無任何協議。

最高法院訂於11月10日審理川普政府要求撤銷「歐記健保」的訴訟。