我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

川普能特赦自己？巴瑞特避答 但稱最高院無法控制總統

記者張文馨／華盛頓報導
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。(路透)
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。(路透)

聯邦參院司法委員會14日持續進行對大法官被提名人巴瑞特(Amy Coney Barrett)的質詢，巴瑞特延續前一日策略，回歸法律本身，避免在爭議議題上表態，當被問到，川普總統能否特赦他自己時，巴瑞特說，「迄今為止就我所知，美國還未曾就此問題爭訟」。

當非裔的民主黨參議員布克(Cory Booker)問到川普的移民邊界隔離政策，詢問巴瑞特是否能同意移民家庭因此被迫分離，巴瑞特不願表態，僅說，「這是很熱的政治辯論主題，我不宜表態或被捲入政策討論」。布克說，這是一個涉及人權和尊嚴的基本問題，很遺憾無法取得巴瑞特簡單肯定的答案。

出現在美墨邊境的家庭分離場景，是川普政府對越境移民實施「零容忍」政策導致，美國政府逮捕所有企圖非法入境的成人，包括尋求庇護者；當大人被拘留，孩子會被送到不同的拘留設施。

巴瑞特以一招原義主義(originalism)，回歸法律本身，度過三天的聽證會，民主黨議員也並未如一開始預期對巴瑞特窮追猛打，或指責她不夠資格擔任大法官，雙方在議題上交鋒。

法新社報導，民主黨人在會後表示，沒有足夠時間對巴瑞特施加更多壓力，且巴瑞特也不像前一位出任大法官的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)2018年9月在聽證會上那樣充滿爭議和攻擊性。

巴瑞特前一天被問到歐記健保、墮胎和選舉等議題，都謹守不表態的立場，她說，「不是我說了就算，就能更新法律的解釋，或施加我個人的政策觀點」。

司委會主席葛理漢(Lindsey Graham)聲援巴瑞特，讚許她是美國史上首位被提名的女性大法官坦然支持生命權，且無懼地擁抱自己的信念；葛理漢讚許巴瑞特反墮胎。

巴瑞特在前一天表示，她不會成為總統的禁臠，去影響選舉或其他重要議題；她14日說，無人能凌駕法律，即便是總統。

「法院實際上無法確保包含總統在內的每個人遵從命令...最高法院雖有最終決定權，但無法控制在判決出爐以後的走向，這端賴其他分支機構根據判決做出回應。」巴瑞特說。

民主黨籍參議員萊西(Patrick J. Leahy)詢問巴瑞特，總統可否拒絕法院的命令，巴瑞特說，「最高法院無法控制總統服從命令」。

萊西追問，總統可否在犯罪後宣布特赦自己，巴瑞特說，美國至今還未就此問題發生爭訟，這個問題可能發生、也可能不會發生；這是針對赦免權的範圍，需要進行法律分析的問題。

巴瑞特在度過三天的任命聽證會後，司法委員會22日決定是否通過並將全案送到參議院院會處理，共和黨以人數優勢控制參議院院會，巴瑞特的任命案可望在月底、總統大選之前就通過。

大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。圖為聽證會現...
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。圖為聽證會現場。(美聯社)
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會，最高法院外則...
大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會，最高法院外則有人示威，抗議川普在大選前夕提名大法官。(美聯社)

巴瑞特 美國 民主黨

上一則

紐郵爆料：白登與兒的烏克蘭高管聚會… 白登團隊已否認

下一則

川普愛州造勢火力全開：白登贏了等於中國贏了

延伸閱讀

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

川普兒子拜倫曾確診新冠肺炎 第一夫人自訴感染時症狀

川普能不能特赦自己？ 巴瑞特：這問題至今還沒發生

川普能不能特赦自己？ 巴瑞特：這問題至今還沒發生
「不受總統影響」巴瑞特備詢：對歐記健保沒敵意

「不受總統影響」巴瑞特備詢：對歐記健保沒敵意
反對增加大法官人數 白登：我不是擴充最高法院粉絲

反對增加大法官人數 白登：我不是擴充最高法院粉絲

熱門新聞

陸戰隊一等兵揚言槍殺華人 要中國為疫情「付出代價」

2020-10-09 19:09
川普總統染疫後第一場戶外大型造勢競選，12日傍晚在中佛州大城奧蘭多市史丹福國際機場機棚舉行。(路透)

「紐約、加州下地獄」川普佛州拉票 1天發推51次

2020-10-12 21:16
現在距11月3日美國總統大選日只剩三周，民調數據顯示，民主黨候選人白登（左）一直領先現任總統川普。但分析師指出，從股市指標來看，川普還是有可能勝選。（美聯社）

白登贏定了？分析師：近百年靈驗指標站在川普這邊

2020-10-14 05:25
紐約時報編輯委員會(The Editorial Board)16日對川普總統上台以來的施政表現發表「判決」(THE VERDICT)。(圖／截取自紐約時報網站)

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

2020-10-16 22:00
川普總統訂於周六在白宮出席一場公開活動，圖為他在第一場總統候選人辯論會當天攜夫人梅蘭妮亞走過白宮南草坪，並揮手向民眾致意。(Getty Images)

川普急造勢 今邀2000人到白宮…踩兩條紅線 挨批太魯莽

2020-10-10 02:30
紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐郵爆白登與兒「電郵門」 臉書推特限制分享 川普開罵

2020-10-14 23:04

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台

紐時呼籲捍衛國家 用選票趕川普下台
克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知

克魯曼：欲知美國選後最糟情況 看威斯康辛州便知
舞廳破產 華人大筆學費泡湯

舞廳破產 華人大筆學費泡湯
有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺

有夠倒楣！開車上路被當成「目標」 他慘遭美軍誤殺
NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口