川普能特赦自己？巴瑞特避答 但稱最高院無法控制總統

大法官被提名人巴瑞特14日回到參院司法委員會參加第三天的任命聽證會。(路透)

聯邦參院司法委員會14日持續進行對大法官被提名人巴瑞特 (Amy Coney Barrett)的質詢，巴瑞特延續前一日策略，回歸法律本身，避免在爭議議題上表態，當被問到，川普總統能否特赦他自己時，巴瑞特說，「迄今為止就我所知，美國 還未曾就此問題爭訟」。

當非裔的民主黨 參議員布克(Cory Booker)問到川普的移民邊界隔離政策，詢問巴瑞特是否能同意移民家庭因此被迫分離，巴瑞特不願表態，僅說，「這是很熱的政治辯論主題，我不宜表態或被捲入政策討論」。布克說，這是一個涉及人權和尊嚴的基本問題，很遺憾無法取得巴瑞特簡單肯定的答案。

出現在美墨邊境的家庭分離場景，是川普政府對越境移民實施「零容忍」政策導致，美國政府逮捕所有企圖非法入境的成人，包括尋求庇護者；當大人被拘留，孩子會被送到不同的拘留設施。

巴瑞特以一招原義主義(originalism)，回歸法律本身，度過三天的聽證會，民主黨議員也並未如一開始預期對巴瑞特窮追猛打，或指責她不夠資格擔任大法官，雙方在議題上交鋒。

法新社報導，民主黨人在會後表示，沒有足夠時間對巴瑞特施加更多壓力，且巴瑞特也不像前一位出任大法官的卡瓦諾(Brett Kavanaugh)2018年9月在聽證會上那樣充滿爭議和攻擊性。

巴瑞特前一天被問到歐記健保、墮胎和選舉等議題，都謹守不表態的立場，她說，「不是我說了就算，就能更新法律的解釋，或施加我個人的政策觀點」。

司委會主席葛理漢(Lindsey Graham)聲援巴瑞特，讚許她是美國史上首位被提名的女性大法官坦然支持生命權，且無懼地擁抱自己的信念；葛理漢讚許巴瑞特反墮胎。

巴瑞特在前一天表示，她不會成為總統的禁臠，去影響選舉或其他重要議題；她14日說，無人能凌駕法律，即便是總統。

「法院實際上無法確保包含總統在內的每個人遵從命令...最高法院雖有最終決定權，但無法控制在判決出爐以後的走向，這端賴其他分支機構根據判決做出回應。」巴瑞特說。

民主黨籍參議員萊西(Patrick J. Leahy)詢問巴瑞特，總統可否拒絕法院的命令，巴瑞特說，「最高法院無法控制總統服從命令」。

萊西追問，總統可否在犯罪後宣布特赦自己，巴瑞特說，美國至今還未就此問題發生爭訟，這個問題可能發生、也可能不會發生；這是針對赦免權的範圍，需要進行法律分析的問題。

巴瑞特在度過三天的任命聽證會後，司法委員會22日決定是否通過並將全案送到參議院院會處理，共和黨以人數優勢控制參議院院會，巴瑞特的任命案可望在月底、總統大選之前就通過。