比穆勒通俄調查還久 聯邦密查川普外國政治獻金達3年

聯邦持續三年秘密調查川普總統疑涉埃及銀行的競選經費，這項調查比前特檢穆勒(圖的)通俄調查，更早開始也更晚結束。(美聯社)

聯邦檢察官過去三年來持續秘密調查一間埃及國營銀行，可能在川普 總統2016年競選的最後倒數階段挹注1000萬元給川普，但檢方無法證實兩者關連而於夏季結案，相關內容直到最近才曝光。

有線電視新聞網(CNN)報導，這宗調查比眾所周知的前特別檢察官穆勒(Robert Mueller)通俄調查，不但更早開始，也更晚結束，旨在徹查川普是否接受非法的外國政治獻金；這是聯邦調查員試圖了解總統的外國金融關係，最綿長的努力之一，也是特檢調查中極其重要卻隱藏的一部分。

這宗調查的機密性高到檢方封鎖華盛頓特區一棟聯邦法院的整層樓，讓穆勒團隊得以閉門對抗埃及銀行的紀錄，相關程序透過大陪審團傳票 進行。

檢察官懷疑，埃及銀行與川普陣營獲取的資金所有關聯，卻無法證明兩者的關係；這宗調查在檢方認為陷入絕境後，於今夏告終，未提出指控，也未公諸於眾。

CNN表示，不清楚調查人員是否取得相關銀行轉匯的實質證據；多個消息來源透露，檢方取得的資訊充足，足以發放傳票並在穆勒調查終結後繼續競選金融犯罪調查。

CNN從數十個消息人士口中得知埃及調查，並從公開紀錄中看出端倪，相關紀錄包括最新釋出的法律文件，以及CNN與網路新聞BuzzFeed提出訴訟取得的穆勒證人訪問摘要，即所謂的「320s」。

司法部 9月證實，特檢辦公室2019年關閉後，穆勒將持續的外國競選經費調查移交給華盛頓檢察官，CNN部分消息人士表示，穆勒口中的「外國競選獻金」調查就是埃及調查。

司法部一名資深官員本周告訴CNN，此案最初由特檢負責，但未能立案，接著交由檢察官辦公室，但多名國家安全專長的資深檢察官也無法成案；基於聯邦調查局(FBI)與多名資深檢察官的建議，代理聯邦檢察官舍溫薛溫(Michael Sherwin)決定於7月正式結案。

兩名消息人士說，檢察官最初對此案的興趣是告密者主張的情報問題；檢方力圖解開的主要謎團是，川普接受外國勢力資助或欠債，相關調查纏訟至最高法院，而穆勒兩年的通俄調查也只上訴到高等法院。