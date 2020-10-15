紐郵爆料：白登與兒的烏克蘭高管聚會… 白登團隊已否認

紐約郵報爆料，指白登(左)在副總統任內，經兒子杭特(右)介紹認識烏克蘭天然氣公司Burisma高階主管，且對烏克蘭政府施壓；紐約郵報這篇報導，遭臉書以缺乏證據，限制分享。圖為白登父子一起觀賞籃球比賽。(路透)

紐約郵報(New York Post)報導，民主黨總統候選人白登 在副總統任內，經由次子杭特‧白登(Hunter Biden)介紹之下，認識烏克蘭 天然氣公司Burisma一名高階主管，事隔八個月後，白登向烏克蘭政府施壓，要求烏國開除正在調查Burisma的檢察總長；紐約郵報報導隨即遭臉書以缺乏證據，限制分享；白登選舉團隊14日也鄭重否認。

德拉瓦州一家電腦維修店負責人指出，2019年4月接到一個浸水故障的蘋果(Apple)筆記型電腦MacBook Pro，無法確定送修顧客是否為杭特‧白登，但電腦上有「波‧白登基金會」(Beau Biden Foundation)貼紙。波‧白登是白登的已故長子。

隨著電腦送修，杭特‧白登儲存於電腦硬碟的資料後來因此曝光，包括電郵紀錄、影片、照片等；紐約郵報報導，根據德拉瓦州聯邦區域法院傳票紀錄，聯邦調查局(FBI)接獲電腦維修店負責人通報後，2019年12月扣押了杭特‧白登的送修電腦與硬碟。

報導指出，電腦維修店負責人把電腦交給聯邦調查局探員前已經先行備份，後來轉交給前任紐約市 長朱利安尼(Rudy Giuliani)的律師卡斯特洛(Robert Costello)，朱利安尼11日將備份資料提供給紐約郵報。

電郵紀錄顯示，烏克蘭天然氣公司Burisma董事會顧問波茲哈爾斯基(BurismaVadym Pozharsky)2015年4月17日寫信給生意夥伴杭特‧白登指出：「謝謝你邀請我到華府，讓我有機會跟你父親見面與相聚。感覺無比榮幸。」

2014年4月起，杭特‧白登加入Burisma董事會，根據媒體報導月薪約5萬美元。

根據報導，相隔八個月後，當時的副總統白登2015年12月訪問基輔(Kiev)時，對烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)、總理耶森尤克(Arseniy Yatsenyuk)施壓，要求開除檢察總長碩金(Viktor Shokin)，否則就要扣留10億美元的美國對烏貸款。

紐約郵報報導刊登後，白登選舉團隊發言人貝茲(Andrew Bates)指出，紐約郵報未與白登陣營查證，「我們檢查了白登當年的官方行程，根本沒有報導中指稱的會晤。」

他表示，包括媒體追蹤、彈劾調查以及兩個共和黨領導參院委員會的調查，後來的結論都是白登根據美國對烏克蘭的官方政策行事，完全沒有任何不法之處，川普政府官員也曾在宣誓作證的情況下證實此事。

參院國土安全委員會14日指出，將對此案展開調查，「吹哨者」也已跟委員會聯繫。 參院國土安全委員會主席為川普盟友、威斯康辛州共和黨聯邦參議員強生(Ron Johnson)。

臉書、推特14日以紐約郵報報導缺乏證據為由，限制網友分享報導聯結；白宮發言人麥肯內尼(Kayleigh McEnany)在推特轉推紐約郵報報導，結果帳號遭到封鎖。川普總統長子(Donald Trump Jr.) 則抨擊兩大社群媒體「干預選舉」。