最艱難的一戰！葛理漢第三季募款2800萬

共和黨籍南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(如圖)爭取連任，第三季募得2800萬元，創下共和黨參院候選人單季紀錄，但仍遠低於他的民主黨非裔對手哈里森募得5700萬元。(美聯社)

南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)爭取連任，第三季募得2800萬元，創下共和黨參院 候選人單季紀錄，但仍大幅落後對手，這也是他至今最艱難的選戰；他身為參院司法委員會主席，主持大法官 被提名 人巴瑞特(Amy Coney Barrett)任命聽證會，媒體曝光度大增，可望成為他扭轉選情的一線希望。

葛理漢因為挺川普，加上在大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)具爭議的提名聽證上全力護航，雖爭取到保守派的支持，但也遭到女性和中間選民的嚴厲批判，此次連任面臨民主黨非裔對手哈里森(Jaime Harrison)的強力挑戰，哈里森第三季募得5700萬元，超越美國歷來參院侯選人同期的募款金額。

葛理漢此時因主持大法官提名聽證會而獲得全國關注，連任團隊14日公布，11月36日大選前最後募款季金額達2800萬元。

葛理漢競選團隊指出，哈里森逾90%募款來自州外金主；葛理漢州外募款則佔86%，不過這都是6月底數字，雙方團隊尚未更新涵蓋第三季金主所在地的資訊；截至目前，哈里森共募到約8600萬元，葛理漢則約5800萬元。

由於兩邊競選團隊早已在電視和網路大打廣告，支持兩人的第三方組織也分別買下多數廣告空間，不少人討論這麼大筆的募款經費要花在何處。

美聯社指出，候選人未來可將花不完的經費，捐給慈善團體或轉讓給所屬政黨，也可以留下這筆錢供未來參選時使用。

除了募款經費，另一個變數就是巴瑞特任命案；國會山報(The Hill)指出，葛理漢主持的這場聽證會將成為他的政治救生圈，他利用此良機將自己描述為川普總統的有力盟友。

共和黨策士彭季恩(Ron Bonjean)指出：「葛理漢主持這場聽證會，這樣的媒體宣傳無法定價；我認為這對他大有助益，這個時機點對他幾乎百利無一害。」

不過葛理漢高調在大法官任命案中露臉並非毫無缺點；他效忠川普並批評媒體，使他成為全國自由派眼中釘，哈里森13日批評他急於填補大法官遺缺，部分共和黨人則質疑此案關注度不如大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的任命案。