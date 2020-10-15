4年前大選的10倍 全美1400萬選民提前投票

田納西14日開始提前投票，在曼斐斯，投票所開門兩小時，就有不少人提前排隊。(美聯社)

堪薩斯、羅德島和田納西三州14日展開今年大選的提前投票；根據統計，全美已有超過1400萬選民完成提前投票，幾乎是四年前大選同一時間完成提前投票者的十倍，寫下歷年來的紀錄。

堪薩斯、羅德島、田納西州 也開跑

根據佛羅里達大學（University of Florida）的「美國選舉計畫」(US Elections Project) 統計，為避開11月3日的龐大投票人潮，目前已有超過1400萬選民提前投票，創下歷史紀錄，更已達2016年總投票數的10%。

四年前總統大選，截至2016年10月16日，也僅有140萬人完成提前投票。

在田納西州曼斐斯(Memphis)，甚至離投票所開門還有兩小時，就有大約20多人排隊等候；喬治亞州本周開放投票前兩天也湧現提前投票人潮，谷內郡(Gwinnett County)選務官員14日表示，排隊時間曾長達三小時。

根據統計，喬州提前投票首日12日，就有12萬8590人投票，較去年上升40%。

德州和肯塔基州則在13日起提前投票，德州哈里斯郡(Harris County)也出現破紀錄的6萬8000人；佛蒙特州也有超過9萬5000人提前投票，幾是2016年該州總統票人數三成。

維吉尼亞州 選民註冊系統大當機

而在維吉尼亞州，地區法官吉伯尼(John Gibney)更因為州政府線上選民註冊系統當機，於14日宣布將登記期限延長48小時。

「美國選舉計畫」主任麥克唐納(Michael McDonald)指出，州放寬相關規定，選民也踴躍申請通訊投票 或提前投票以保持社交距離，都是提前投票人潮眾多的主要原因；另外，今年選民投票的積極程度可能更勝以往。

選戰進入倒數階段，路透／易普索(Reuters/Ipsos poll)14日的最新民調顯示，白登在川普四年前拿下的威斯康辛州和賓州的領先正在擴大。

川普為鞏固白人和保守派選票，15日將前往愛阿華州第摩因(Des Moines)機場造勢；接下來他還將前往北卡羅來納州和佛羅里達州造勢。