歐巴馬將巡迴關鍵搖擺州 為白登造勢

距離11月3日大選投票日僅三周，前總統歐巴馬 (Barack Obama)將在選前兩周密集造訪關鍵州，全力為民主黨 總統候選人白登 (Joe Biden)助選；雖然歐巴馬的造勢行程仍未公布，但相關人士透露可能前往的地點包括密西根、威斯康州、佛羅里達州和賓州等幾個關鍵搖擺州。

目前歐巴馬和白登皆未回應造勢行程的問題，僅表示待一切安排妥當後才會公布；至於同樣和歐巴馬擁有高人氣的前第一夫人米雪兒‧歐巴馬(Michelle Obama)是否會現身替白登站台，尚不明朗。

歐巴馬於14日下午接受白宮前幕僚法弗洛(Jon Favreau)及維特(Tommy Vietor)所製作的播客節目「Pod Save America」訪問，重啟他在四年前為當年民主黨總統候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的助選模式。

民主黨初選期間歐巴馬扮演中立的角色，未曾明確表態要支持哪一位候選人，對於川普總統的言論更是不輕易回應；直到今年夏天大局底定，歐巴馬才又開始出席民主黨的募款活動，並用遠端視訊會議的方式替白登站台。

據國會山莊報(The Hill)報導，民主黨全國委員會(DNC)13日在24州釋出競選廣告，片中歐巴馬呼籲民眾投票，他強調：「這場選舉至關重要，能幫助我們的國家改變對疫情的控制，建立更公平的經濟體制，對氣候變遷有所貢獻，還有保護我們享有健保的權利。你有能力改變任何一項政策，這就是投票的力量。」

米雪兒日前以一段精心錄製的影片，嚴厲批評川普並支持白登；今年8月歐巴馬在民主黨全國黨代表大會發表的演說中，大力譴責川普不在乎人民福祉，不適任總統的職位，並指控川普將動搖民主國家的核心結構：「這個政府為了贏得選舉，已經撕毀民主的價值。」