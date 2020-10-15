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阻麥康諾7連任 她嗆他是「華盛頓骯髒政治」產物

編譯盧炯燊／綜合14日電
欲阻參院多數黨領袖麥康諾七度連任，前陸戰隊員艾咪‧麥格拉斯(如圖)任務艱鉅。(美聯社)
欲阻參院多數黨領袖麥康諾七度連任，前陸戰隊員艾咪‧麥格拉斯(如圖)任務艱鉅。(美聯社)

角逐七度連任的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)在首次當選聯邦參議員時，目前的民主黨籍對手艾咪‧麥格拉斯(Amy McGrath)還在上小學；36年後的現在，這位前陸戰隊員要實現其他任何人都無法實現的任務︰終結麥康諾的參院共和黨領袖生涯。

現年78歲的麥康諾是肯塔基州歷史上任期最長的聯邦參議員，儘管不少參院領袖到了華府後，在家鄉的支持度便下降，但他一直利用其職位所固有的力量，作為肯州的資產。

麥康諾表示，他的角色可以使肯州「超常發揮」，又說他利用了這種影響力，將聯邦資金帶到了肯州，因此他要爭取第七度連任。

但45歲的麥格拉斯表示，麥康諾任期太長正是問題所在，參議員的任期應有限制；她形容麥康諾是「華盛頓骯髒政治」的產物。

麥格拉斯更借用川普總統在競選時的口號之一︰「要清洗華盛頓的骯髒政治，就要注入新鮮血液。」她在最近的競選活動中說「我們的國家從沒有今天那樣，更需要新一代的領袖。」

她說，除非麥康諾離開參院，否則醫療、移民、種族及經濟公平等問題，都不會取得進展。

欲阻參院多數黨領袖麥康諾(如圖)七度連任，前陸戰隊員艾咪‧麥格拉斯任務艱鉅。(美...
欲阻參院多數黨領袖麥康諾(如圖)七度連任，前陸戰隊員艾咪‧麥格拉斯任務艱鉅。(美聯社)

麥康諾今年以來一直在全州範圍受到歡迎，國會3月通過的超過2兆元援助計畫，有130億就挹注肯州；今年夏天，麥康諾推出另一個5000億元援助方案，但因黨派之爭而擱置，但他將此歸咎民主黨。

但麥格拉斯則批評，「如果說自己是領導者，就必須把事情辦好」， 她又指麥康諾只忙於通過巴瑞特的大法官任命，而不想幫助每個人。

健保問題也是兩人的競逐熱點；麥康諾多年來一直在致力廢除「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，而麥格拉斯則是堅定支持這項健保法。

在肯州，廣闊的鄉郊農村地區是共和黨的天下，儘管民主黨籍貝希爾(Andy Beshear)憑藉在大城市的優勢成為州長，然而這個方式未必適用於麥格拉斯；因為肯州沒有足夠的非裔或郊區選民，來幫助她推翻這位強大的現任者。

麥康諾 參院 健保

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