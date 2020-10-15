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里民大會隔空對決 白登收視率勝川普

NBC主持人里民大會中精采詰問 川普數度啞口

川普愛州造勢火力全開：白登贏了等於中國贏了

特派員黃惠玲／綜合報導
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)
川普14日到愛阿華州出席造勢活動。(直播視頻截圖)

繼佛羅里達州、賓州的競選活動後，川普總統14日參加在愛阿華州德梅因(Des Moines )國際機場的造勢大會；川普演講時，集中火力攻擊白登與其兒子杭特貪腐、背叛美國，「白登贏了就等於中國贏了…到時候中國將擁有美國。」

愛州新冠肺炎疫情十分嚴重，全州染疫人數破10萬，住院數頻創新高，曾染疫並自稱已經「免疫」的川普到以農業為主的愛州宣揚政績時，還對支持者揶揄中國說，「前兩周你們收到來自中國的玉米、大豆、牛肉大訂單…是因為中國不希望我不開心。」

川普四年前在愛州以11%得票差距獲勝，根據CBS日前出爐的民調，他與民主黨總統候選人白登在該州的支持度均為49%，選情緊繃程度堪稱搖擺州之冠。

康復不久的川普演講中氣十足，期間因為風大戴上「讓美國再次偉大」的紅帽子後，乾脆摘掉領帶說：「舒服多了。」

川普總統14日於愛阿華州德梅因國際機場出席造勢大會，集中火力攻擊白登與其兒子杭特...
川普總統14日於愛阿華州德梅因國際機場出席造勢大會，集中火力攻擊白登與其兒子杭特「貪腐、叛國」，他說，「白登贏了就等於中國贏了」，到時候「中國將擁有美國」。(Getty Images)

川普多次提到，他對中國徵收25%的關稅成效顯著，尤其他把這些稅收都回饋給農民，農民都很開心；此外，川普批評民主黨主張提供免費大學、醫療保險行不通，「因為這樣，全世界的人都會跑到美國。」

他還說，關閉校園、商業是不正確的作法，「應該讓孩子回到學校」，且各州都應完全重新開放。

剛卸任駐北京大使的愛州前州長布蘭斯塔德也到場支持，川普當場讚許他表現傑出，並宣布要頒贈總統自由獎章，給曾擔任愛阿華大學教練並助該校贏得15次NCAA冠軍的摔角傳奇人物蓋博(Dan Gable)。 

川普此行引起爭議，主因為愛州疫情持續惡化，到14日止，染疫住院數已達473人的新高，過去兩周確診率達9.5%，但共和黨籍的州長雷諾德斯(Kim Reynolds)拒絕實施多項防疫措施，還公開鼓勵民眾出席這場造勢大會。

德梅因市長寇尼(Frank Cownie)擔心活動成為病毒傳播熱點；也有民眾在機場旁租下看板，寫著「川普新冠病毒超級傳播者活動」。

白宮競選團隊表示，活動採取防疫措施，包括量體溫、發口罩等，14日現場僅有部分民眾戴口罩，多數未保持社交距離。

川普14日稍早出席紐約經濟俱樂部(Economic Club of New York)的網上集會，他在演講中說，「美國已經從新冠病毒大流行中復甦且取得勝利，這是美國歷史上恢復最快的一次」，他提到，「最近幾個月，我迅速採取行動，提供了前所未有的2.5兆億的援助，挽救了美國經濟。」

川普說，左翼政策將引發史無前例的經濟災難，「民主黨的勝利將導致稅收大幅提高，且摧毀我們的國家。」

川普說，他終結了「北美自由貿易協定(NAFTA)」，結束了「跨太平洋夥伴協定(TPP)」，並與中國談判了更好的貿易條件，他表示，「如果我沒有當選，中國將擁有美國」。

此外，原本預定於9日舉行的第二次總統大選辯論，因川普拒絕沒有面對面的「遠距辯論」而取消；川普後來同意接受檢測後，參加NBC電視台15日在邁阿密舉辦的里民大會，同一時間，白登則將在費城出席ABC電視台舉辦的里民大會。

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