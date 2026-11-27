川普政府25日公布301調查後的「產能過剩」關稅。圖為示意圖。(路透)

美國貿易代表署（USTR）完成依據《1974年貿易法》第301條進行的產能過剩調查，指部分經濟體透過產業補貼及其他政策，造成製造業產能與產量超出市場需求，並損害美國商業利益。美方已提出對14個經濟體加徵關稅 的方案；目前仍是提案，尚未生效。

中國與台灣都在方案範圍內，但稅率安排、產品豁免和後續風險各不相同。整理包 說明調查理由、兩地稅率與豁免、其他經濟體的待遇，以及貿易夥伴和美國國內的反應。

301調查指什麼？美方如何界定「產能過剩」

301條款授權美國政府調查其認定不公平的外國貿易措施，並可採取加徵關稅等行動。美方將「結構性產能過剩」描述為：政府推動生產與產能擴張，卻與實際需求及市場原則脫節；列舉因素包括產業政策、補貼，以及從非市場經濟體進口零組件。

美國貿易代表葛里爾(Jamieson Lee Greer)表示，這些國家政府以補貼及其他形式援助，造成相關經濟體出現產能過剩，使當地企業能夠以較低價格大量向全球市場傾銷商品，傷害美國企業。

此次調查歷時約八個月，調查對象為16個貿易夥伴；目前提出加徵關稅方案的是其中14個經濟體。美方表示，相關政策與做法造成美國商業活動的負擔或限制。

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中國與台灣的稅率會增加嗎？有豁免範圍嗎？

中國

美方提議在2018年對中301關稅基礎上，再對中國商品加徵20%；報導指出，計入其他進口稅後，部分商品總稅率可能達45%。美方也提議依美中貿易休兵安排，對價值約300億美元的中國商品給予廣泛豁免。中國部分科技產品的待遇可能不同，報導指出，部分中國輸美科技產品最高可能加徵10%。

台灣

美方提議的基本方案是最高15%的淨稅率，也就是扣除最惠國待遇及既有301關稅後計算。若美方認為後續磋商或台灣承諾未達預期，方案提出可考慮提高至25%。提案豁免品項包括晶片、半導體設備、電腦相關產品、手機與網通設備，也涵蓋部分民航設備、農林產品及藥品等；清單仍可能調整。

以上仍是提議中的安排，豁免清單和稅率可能隨磋商及正式決定調整。

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14個經濟體列入方案，實際稅率因地而異

除中國與台灣外，方案也涵蓋孟加拉、柬埔寨、歐盟、印度、印尼、日本、南韓、馬來西亞、新加坡、瑞士、泰國及越南。報導列出的提議稅率包括：歐盟、日本、南韓與瑞士為15%；泰國18%、新加坡10%；若達成貿易協議，越南及印度分別為20%和17%。

美方稱多數稅率會參照先前與貿易夥伴達成的協議，實際增加幅度可能只有幾個百分點；新方案也不會與部分既有關稅相加，例如強迫勞動相關關稅及若干依232條款課徵的關稅。

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貿易夥伴反彈，美國國內也有爭議

日本否認存在結構性產能過剩，並已向美方表達抗議；新加坡質疑調查未考慮其經濟結構，要求重新考慮並爭取降稅；歐盟反對被認定為產能過剩來源，中國則批評這是政治操弄。

美國國內的爭議包括：關稅是否真能促使製造業回流，以及是否會先推高進口零件成本，再轉嫁給企業和消費者。另有評論指出，美國也透過晶片補貼、電池製造優惠等方式扶植產業，因此外界質疑美方指責他國補貼產業時，是否也存在雙重標準。

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後續還有哪些程序與變數？

中國相關的主要變數是美中貿易休兵安排。報導指出，休兵預定於2027年1月10日到期；若協商未能延續，美方提出的中國商品20%稅率可能提高至40%。另一方面，美方也提議對價值約300億美元的中國商品給予廣泛豁免。上述稅率與豁免都仍屬方案內容，後續取決於美中磋商及正式決定。

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