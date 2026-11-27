川普為打擊中國供應鏈 不惜用「產能過剩」關稅傷害盟友
川普以打擊全球產能過剩為名，對多國祭出新關稅，實際目標是削弱中國在供應鏈中的主導地位，並暗示對中關稅可能再升高。
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川普以打擊全球產能過剩為名，對多國祭出新關稅，實際目標是削弱中國在供應鏈中的主導地位，並暗示對中關稅可能再升高。
川普總統本周提出新關稅措施，針對數十個國家的商品徵收新進口稅，指控這些國家涉及產能過剩的不公平貿易行為。此舉顯示川普即使面臨持續不斷的政治與法律阻力，仍要與那些他認為正在損害美國經濟的貿易夥伴算帳；更能看出他執意削弱中國在全球供應鏈中的主導地位，在為這些關稅措施辯護的報告裡「中國」一詞出現了數百次。
路透、紐約時報等報導，美國此前針對全球產能過剩問題、各國是否存在不公平貿易行為，進行了為期八個月的調查。這些經濟體包括已與美國簽署貿易協定，或是正在進行貿易談判的對象，涵蓋歐盟、日本、部分東南亞國家。川普政府指責這些國家未能限制來自中國的投資與進口，導致美國企業在供應鏈上產生依賴性與脆弱性。中國對美貿易順差已連續兩年大幅超過1兆元。
美國貿易代表署(USTR)針對越南的報告中，提及中國超過250次；針對歐盟的調查結果中更提及超過300次。中國反駁稱產能過剩概念是個錯誤前提，僅是政治操作的藉口。日本與印度則直言其國內經濟狀況並不存在產能過剩的問題；一位印度前貿易官員這種關稅意在迫使各國簽署一面倒的協議。
雖然在美中貿易戰暫時休兵、關稅上限維持在20%的情況下，中國目前看似未受太大衝擊，但這項川普新提議釋出一個訊號：若雙方的停火協議在一月到期，針對中國商品的關稅稅率恐將翻倍。
這次措施針對數十個國家的商品加徵新進口稅，理由是這些國家涉及產能過剩與不公平貿易行為；美方同時把焦點放在中國供應鏈，認為相關國家助長了依賴。 USTR認為部分已簽協定或正在談判的國家，未有效限制中國投資與進口，導致美國企業在供應鏈上更脆弱，因此即使是盟友也被納入關稅打擊範圍。 雖然目前中美關稅暫時維持休兵，但這項提議傳遞明確訊號：若一月停火協議到期，美國可能把針對中國商品的關稅稅率再度提高，甚至翻倍。
精華 FAQ
這次措施針對數十個國家的商品加徵新進口稅，理由是這些國家涉及產能過剩與不公平貿易行為；美方同時把焦點放在中國供應鏈，認為相關國家助長了依賴。
USTR認為部分已簽協定或正在談判的國家，未有效限制中國投資與進口，導致美國企業在供應鏈上更脆弱，因此即使是盟友也被納入關稅打擊範圍。
雖然目前中美關稅暫時維持休兵，但這項提議傳遞明確訊號：若一月停火協議到期，美國可能把針對中國商品的關稅稅率再度提高，甚至翻倍。
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