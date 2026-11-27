川普在海湖莊園接受媒體訪問。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在期中選舉後仍加碼對14個貿易夥伴課稅，藉此施壓外國、扶持製造業並展現行政權力，但也引發民怨與市場疑慮。

選民在三周前的期中選舉，因經濟與通膨 問題懲罰共和黨，許多人認為關稅 加劇前述困境，但川普 總統仍選擇繼續加碼。路透分析，川普政府25日宣布對中國、日本與歐盟等14個主要貿易夥伴商品加徵新一輪關稅。這項看似違背常理的決定，不僅反映川普數十年來對關稅的執念，也反映白宮面臨的政治新現實：民主黨將在川普任期最後兩年掌控國會，關稅因此成為川普只需行政權力、無需國會批准即可動用的最強大經濟工具之一。

官員及熟悉川普想法的人士透露，川普把關稅視為對外國領袖施壓取得讓步、迫使企業赴美設廠、替政府增加收入，以及爭取藍領選民支持的手段。知情人士指出，在黨內期中選舉失利、國內施政可能受到嚴重限制之後，川普急於證明自己即使對立法影響力下滑，仍能主導經濟政策並行使權力。

耶魯大學預算實驗室(Yale University's Budget Lab)本月稍早估計，關稅讓美國家庭每年增加900元支出。

然而，川普政府仍提出新關稅方案，特定商品稅率介於20%至40%，但已完成或進行中的貿易協定通常會把稅率限縮在10%至20%。這項新政策是在對貿易夥伴做法進行八個月審查後實施，重新調整川普去年實施、最高法院2月裁定違法的一系列關稅。

貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)在感恩節前夕低調宣布關稅措施，川普未公開發表談話，與去年在白宮玫瑰園舉行的「解放日」(Liberation Day)關稅宣布形成鮮明對比。

政策宣布雖然低調，但市場反應迅速，史坦普500指數(S&P 500)25日收盤跌0.25個百分點。