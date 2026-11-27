雙標？川普狠打外國補貼 華爾街日報：美國自己也在做
川普政府擬以外國補貼與產能過剩為由擴大301關稅，雖可能較能通過法律挑戰，卻未必帶動製造業回流，反而先推高美國企業與家庭成本。
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川普政府擬以外國補貼與產能過剩為由擴大301關稅，雖可能較能通過法律挑戰，卻未必帶動製造業回流，反而先推高美國企業與家庭成本。
川普政府擬以產能過剩為由，對台灣等14個經濟體課徵新一輪301關稅。學者分析，這套措施雖可能比先前關稅更經得起法律挑戰，卻未必能帶動製造業回流，反而可能先墊高美國企業和家庭的成本。華爾街日報社論更質疑，美國指控其他經濟體補貼產業、扭曲市場，自己卻也在做同樣的事。
半島電視台引述貿易政策專家格羅佐賓斯基(Dmitry Grozoubinski)指出，第301條原本讓總統針對個別國家、個別產業的不公平做法迅速反擊，並非用來對幾乎所有進口商品課稅。對於川普政府運用這項條款廣泛課稅，他形容：「這項立法本應是手術刀，他們卻把它當火焰噴射器用。」
提案時機尤其值得注意。共和黨才在期中選舉遭遇重挫，生活成本和關稅正是主要議題。華爾街日報社論引述出口民調指出，約66%選民認為川普關稅傷害美國經濟，認為有幫助的僅21%；半島電視台引述的選後路透／益普索民調也顯示，62%受訪者支持推動廢除關稅。
格羅佐賓斯基稱，新提案顯示，川普政府即使面對政治逆風，仍準備繼續加碼。
格羅佐賓斯基預期，新關稅一定會遭到司法挑戰，但訴訟期間仍可能繼續實施，因為下級法院的不利裁決往往會遭上訴，裁決效力也可能暫緩。先前的緊急關稅，就是在貿易法院首次判決不利後，仍維持數月，直到最高法院推翻才告終。
不過，相較於指控貿易夥伴未充分阻擋強迫勞動商品，他認為以外國補貼為由課稅，法律論據可能更站得住腳。若調查確實查出不公平做法，最高法院可能認定川普並未越權，應由國會出面限制。
川普政府主張，關稅可促使企業來美設廠。但格羅佐賓斯基指出，受益與受害者可能是同一家企業：外國汽車漲價，有利美國車廠競爭；進口鋼鐵、引擎和零件變貴，卻又推高車廠成本。
更大的障礙是政策難以預測。新工廠可能要十年甚至更久才能回本，但川普會隨談判調整關稅，國會可能限縮他的權力，下一任總統也可能取消措施。企業無法確定，投資回收所需的整段期間，關稅保護是否都還存在。
最直接的代價，可能先落在依賴進口的美國企業和家庭身上。格羅佐賓斯基指出，進口零件漲價，會讓美國買方吃虧，本土零件製造商則受益。
獨立政治分析師瓦赫比(Hisham Wahby)向半島電視台表示，小企業將是受創最重的群體之一。他反問，若小企業連採購所需商品都難以負擔，又怎能增加就業？
華爾街日報指出，美方列舉的問題，包括歐盟擴大製造業的產業計畫、日本扶持虧損企業、瑞士補助製藥業，以及台灣透過產業與經濟計畫支持高科技製造業。但這些經濟體同樣可以拿美國的做法反駁。
例如，美國提供電池製造租稅優惠，2022年「晶片法」包含530億美元補貼及25%的半導體投資抵減，川普也讓購買美國製汽車的貸款利息享有所得稅扣除。
川普政府計畫以產能過剩、外國補貼與市場扭曲為由，對台灣等14個經濟體課徵新一輪301關稅，涵蓋範圍比過去更廣，並可能延伸到多類進口商品。 因為關稅雖可能提高進口成本、刺激部分本土生產，但新工廠回本往往要很久，而川普政策又可能隨談判、法院或下一任總統而改變，企業難以長期投資。 內文提到，美國自己也提供電池製造租稅優惠、晶片法案補貼與投資抵減，川普甚至讓購買美製汽車的貸款利息可扣稅，因此被質疑標準不一。
精華 FAQ
川普政府計畫以產能過剩、外國補貼與市場扭曲為由，對台灣等14個經濟體課徵新一輪301關稅，涵蓋範圍比過去更廣，並可能延伸到多類進口商品。
因為關稅雖可能提高進口成本、刺激部分本土生產，但新工廠回本往往要很久，而川普政策又可能隨談判、法院或下一任總統而改變，企業難以長期投資。
內文提到，美國自己也提供電池製造租稅優惠、晶片法案補貼與投資抵減，川普甚至讓購買美製汽車的貸款利息可扣稅，因此被質疑標準不一。
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