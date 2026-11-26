美國貿易代表署（USTR）25日公布依據301條款，對台灣產能過剩生產調查的結果，提議對台灣產品課徵最高15%的關稅，並擬議豁免晶片與半導體設備等產品。路透

AI摘要 文章摘要整理： 美國USTR公布對台灣過剩產能調查結果，提議對台灣產品加徵最高15%關稅，並保留升至25%空間，但豁免多項半導體與民生相關產品，後續將先舉行公聽會再定案。

美國貿易代表署（USTR）25日分別針對台灣「結構性過剩產能與生產」調查結果、以及提議行動發布報告，提議對台灣產品課徵最高15%的關稅 ，同時留下預留加稅空間的伏筆，但也提議豁免晶片與半導體設備、電腦相關產品、手機與網通設備等產品。

USTR公布的「台灣與製造業結構性過剩產能與生產相關之行動、政策及行為」報告厚186頁，為今年3月11日啟動相關調查之後得結果，最終認為台灣的相關政策與行為不合理，並且造成美國商務的生產負擔或限制。

提議課徵的關稅稅率

• 基本方案：提議對台灣所有進口產品課徵最高15%的關稅，這稅率為扣除最惠國（MFN）關稅和既有301條款關稅後的淨稅率，並且豁免特定產品。

• 加重方案： 若USTR認定後續磋商及台灣的相關承諾未達預期，提議能考慮提高稅率到25%，也是既有301條款關稅後的淨稅率，並且豁免特定產品。

後續時程

USTR並未列出關稅的生效時間，因為仍待召開公聽會蒐集各方意見後，才會另行公布最終決定。

• 2027年1月5日（美東時間）：提交書面意見、申請出席聽證會及提交證詞摘要的期限。

• 2027年1月25日上午10時（美東時間）：美國在華府舉行公聽會。

• USTR徵詢的意見重點： 哪些具體產品應納入加徵關稅範圍、是否應保留或移出範圍，以及適用稅率

豁免範圍

(1) 包括部分已適用美國232關稅的產品，例如半導體、鋼鋁銅產品、汽車及零件、木製品和專利藥品，另有書籍等資訊材料、捐贈品、隨身行李等。

(2) 若課徵額外關稅恐導致美國國內供應短缺的原料、可能干擾經濟的產品、部分塊狀鐵礦砂及精礦等

(3) 附錄所列之產品品項，包括晶片與半導體設備、電腦相關產品、手機與網通設備、民航設備與零組件、花卉及部分農林產品、藥品與藥用原料。

美方認為台灣九項政策做法加劇過剩產能

USTR認為，台灣的九項政策做法，致使製造業產值占國內生產毛額（GDP）比率不成比例之高，並且推動生產與出口，未能有效處理全球的結構性過剩產能，包括：

• 數十年來的產業計畫與策略，導致產業結構失衡與出口依賴

• 產業創新條例等支撐製造業的獎勵與支持生態系架構

• 國家主導與支持的研發基礎設施與機構，已建立並觸發許多製造業的成長，特別是高科技製造業

• 國家主導與支持的產業聚落，建立了引導投資製造業的非市場監管情勢

• 多種能用於激勵擴張產能的融資機制

• 未能充分管控全球過剩產能與生產的輸入，包括限制來自非市場經濟體的工業投入品

• 形同金融壓抑的做法

• 過去採購受美國制裁的俄羅斯原料

• 對國際認可勞工權利的保障不足。

報告也引述製造業占GDP比率、製造業勞工薪酬占GDP比率、台灣貨物出口占GDP比率、對美貿易順差擴增、台灣半導體產業占GDP比重等數據，作為佐證。

三大產業列個案研究

美國也針對台灣的半導體、鋼鐵與金屬、及塑膠等三大產業，進行個案研究

• 半導體：著重全球產能集中、台積電持續擴產及台灣晶圓高度仰賴出口。報告指出，台灣2024年整體製造業產值占GDP比重為35.6%，光是半導體業產值就占了20.7%，在全球前十家半導體晶圓代工業者中，有四家位於台灣，包括產業龍頭台積電，而台灣在成熟與先進製程的晶片類型產能都在全球名列前茅。

• 鋼鐵與金屬：台灣的鋼鐵製造原料仰賴進口，但當地鋼鐵業者卻持續擴張產能和產量，美國鋼鐵業者提交的意見中也指出，台灣是出口導向的鋼鐵生產國，產能利用率水準大幅下滑，出口量增加，數據也顯示台灣的鋼鐵與金屬產量遠超過國內消費量。

• 塑膠：台灣2020-2025年塑膠原料內銷額都低於產值的一半，調查期間蒐集的公共意見也顯示，有業者指出台灣已成為折扣俄羅斯石油腦（PET生產原料）的主要採購國。但報告也引述台灣海關資料指出，截至2026年8月，台灣當年未再進口俄羅斯石油腦。

圖／ChatGPT協作

圖／ChatGPT協作

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