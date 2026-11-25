美國貿易代表葛里爾表示，新一輪301關稅大致遵循既有貿易協議，多數經濟體的實際稅率只會提高幾個百分點。（歐新社）

AI摘要 文章摘要整理： 美國對14個經濟體祭出產能過剩301關稅，但多數稅率將延續既有協議、實際僅小幅提高；中國則可能面臨與舊稅率疊加後更高的關稅。

CNBC報導，美國公布針對14個經濟體的產能過剩301關稅 方案後，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）25日受訪表示，新關稅大致上會遵循先前達成的貿易協議 ，多數經濟體的實際稅率只會提高幾個百分點，而且至少還要兩個月才可能生效。美方也預期透過多邊談判解決產能過剩問題。

美國這次援引「1974年貿易法」第301條提出產能過剩關稅方案。今年3月，川普 政府也援引同一條款，針對60個經濟體涉及強迫勞動的問題展開調查，之後對數十國課徵10%至12.5%的關稅，涵蓋美國99.4%的進口額。

葛里爾解釋，這次提出的關稅稅率大多介於15%至20%，基本上不會與現有關稅疊加。計入既有關稅後，要達到新方案所訂的稅率，「實際上只會再加幾個百分點」。

葛里爾指出，美國去年夏天和今年稍早與多個貿易夥伴達成協議，這次提出的稅率仍遵循這些協議，因為美方認為，這些協議已經解決或有助於解決不少產能過剩問題。

中國是例外。葛里爾說，這次提出的20%關稅將與川普第一任期實施的301關稅疊加，後者對約三分之二的大陸輸美商品課徵約25%關稅。CNBC引述美國高階官員指出，如果新方案付諸實施，疊加後的稅率將達約45%，實際稅率因商品而異。

不過，葛里爾指出，過去一年，中國商品已被加徵約12.5%的關稅，因此實際稅負只會再提高一些。美方也提議對價值約300億美元的中國輸美商品免徵這輪關稅，包括玩具等部分消費品。

至於為何美方提出20%的對中關稅稅率，而非採用最高40%的備選稅率，葛里爾解釋，過去一年，美中已就放寬稀土管制達成協議，中方也理解美國會維持一定程度的關稅。這次提出的20%稅率符合雙方先前達成的共識，如果再往上調高，中方就會認為美國違反協議。他強調，美方重視政策的穩定性和確定性，因此仍遵循先前與貿易夥伴達成的協議。

川普政府認為，部分國家透過政府補貼等措施過度擴張工業產能，導致大量低價商品湧入全球市場，削弱美國製造商的競爭力。

葛里爾指出，中國的五年計畫、馬來西亞的國家工業總體規畫，以及南韓的政府扶持和基礎建設計畫等，都是政府干預經濟、擴大供給卻未同步增加國內消費的例子，使美國本土製造商難以競爭。

中國則否認相關指控。根據路透報導，大陸外交部25日在美國貿易代表署公布正式調查報告前表示：「所謂的『產能過剩』問題根本不存在。」

葛里爾表示，美方一方面針對特定商品提出關稅方案，另一方面也正與貿易夥伴協商，預期將展開範圍更廣的多邊談判，討論如何解決產能過剩問題。

葛里爾強調，目前公布的仍是提案，接下來將徵詢公眾意見。美方已和貿易夥伴溝通過，各方知道美國打算怎麼做。