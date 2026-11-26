川普政府擬對全球14個經濟體加徵新一輪關稅，其中絕大多數位於亞洲，包括中國、台灣、日本、南韓、印度及越南等。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府擬對14個經濟體加徵關稅，主打亞洲國家與地區，民主黨國會議員批評將加重亞裔商家與家庭負擔，並準備以立法反制。

川普 政府擬對全球14個經濟體加徵新一輪關稅 ，其中絕大多數位於亞洲，包括中國、台灣、日本、南韓、印度及越南等。國會亞太裔黨團(CAPAC)主席、紐約州聯邦眾議員孟昭文(Grace Meng)25日發表聲明，批評新關稅恐進一步加重亞裔商家及家庭的經濟負擔。紐約州多名國會民主黨 人近日也接連表態，擬於明年新一屆國會上任後，透過立法反制川普的關稅政策。

美國貿易代表辦公室(USTR)25日公布依據1974年「貿易法」第301條展開的調查結果，指上述經濟體透過產業補貼等政策，造成製造業結構性產能過剩，損害美國商業利益。其中，中國商品擬被加徵最高20%的關稅，日本、南韓及台灣則為最高15%。新關稅目前尚未生效，當局將於明年1月25日舉行公聽會。

孟昭文指出，川普的關稅政策已使全美300萬家亞裔、夏威夷原住民及太平洋島民經營的企業受到沉重打擊，其中許多商家仰賴進口難以在美國本土生產的族裔特色商品。

「從紐約市華埠、芝加哥的小印度，到加州橙郡的小西貢，我們的社區正因川普失敗的經濟政策而不堪重負。」孟昭文表示，明年國會亞太裔黨團將致力於收回憲法賦予國會的貿易監管權，終止代價高昂的關稅政策。

孟昭文援引數據指出，亞太裔人口雖僅占全美人口的7%，其經營的企業卻占全美有雇員企業的11%，餐飲及旅宿業更有近兩成企業由亞裔經營。亞太裔企業為全美逾500萬人提供就業機會，銷售額超過1兆元。期中選舉後的一項民調也顯示，53%的亞太裔選民將生活成本及通膨，列為最希望國會及總統解決的問題。

紐約州聯邦參議員、參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)23日也宣布推動立法，撤銷川普政府部分現行關稅，並承諾明年優先採取行動，減輕家庭及小商家的負擔。來自紐約州的聯邦眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)24日接受電視台訪問時表示，民主黨將積極處理關稅及其他推高民眾生活成本的政策。

紐約州國會眾議員孟昭文。(美聯社)