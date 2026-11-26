歐盟發言人表示，歐洲才是受產能過剩問題影響最嚴重的地區之一。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國公布結構性產能過剩301調查並建議對歐盟課15%關稅，歐盟反駁相關指控、要求美方遵守15%上限，印度也正評估後續影響。

美國貿易代表署(USTR)25日公布「結構性產能過剩」301調查報告，提出對全球歐盟 等14個經濟體的建議關稅 ，其中歐盟被課徵15%的新關稅。

歐盟(EU)貿易事務發言人吉爾(Olof Gill)25日對此表示，歐盟將研究調查結果，同時強烈反對將歐洲視為產能過剩的來源，恰恰相反，歐洲是受產能過剩問題影響最嚴重的地區之一。

吉爾談及美國的舉措時指，歐盟和美國都確實擔憂全球產能過剩問題，其中很大一部分由國家推動，並集中在第三國，遺憾歐盟與美國雙方未能採取聯合行動。

吉爾這番話實際上被解讀為針對中國。歐盟一直擔憂，在中國政府補貼助推下，產能過剩導致大量低價產品湧入歐洲市場，削弱了當地製造商的競爭。

他指歐盟委員會將繼續與華盛頓接觸，推動落實雙方去年達成的關稅協議。根據協議，川普 對歐盟商品徵收的關稅稅率上限為15%。

吉爾指希望這項調查所產生的任何措施都能全面遵守這項協議，包括與現有關稅疊加時也應如此。

這份報告針對歐盟的擬議關稅為15％，美國與歐盟先前簽訂了貿易框架協議，設定了包含各項稅率在內不得超過15％的上限上限條款(15％ ceiling)。因此本次調查將歐盟稅率定在15％(與日本、南韓、台灣、瑞士等同列在15％ 級距)。

歐盟執委會(European Commission)隨後發表聲明，表示會研讀調查結果，但「強烈駁斥歐洲是結構性產能過剩來源」的指控，並要求美方必須完全遵守15％的總額上限約定。

其他對印尼、馬來西亞、泰國、孟加拉、柬埔寨建議採18％關稅， 建議要對印度採取25％關稅，對越南採取35％關稅。

印度商工部(Ministry of Commerce and Industry)官員表示，正在密切評估USTR的301調查報告與關稅結構細節。

印度政府強調，美方提議的25％屬於「徵求公眾意見與聽證階段的上限擬議稅率」。新德里正加速與華府敲定雙邊貿易協定(BTA)的第一階段協議，目標是在本會計年度結束前完成簽署；一旦雙方達成互惠協議，實際實施稅率預估可降至 17％ 左右。