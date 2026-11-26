中國憑藉龐大勞動力與技術，產能巨大，外銷海外搶占市場，被指產能過剩傾銷。圖為中國浙江杭州的工人在工廠組裝室外家具。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府擬以產能過剩為由對多國加徵新關稅，中方則反批此說法是偽命題，強調應在平等互惠基礎上解決經貿爭議。

路透報導，川普 政府對14個主要貿易夥伴加徵新關稅 ，因應美方所稱的產能過剩問題，中國將面臨最高稅率，華府指控中國廉價出口商品充斥全球市場。中國外交部發言人郭嘉昆25日表示，「產能過剩」是一個偽命題，中方反對以此為藉口進行政治操弄；中美雙方應共同落實兩國元首達成的重要共識，維護中美經貿關係穩定發展態勢。

郭嘉昆指出，中方在處理中美經貿問題的立場是一貫明確的，關稅戰、貿易戰 不符合任何一方利益，雙方應在平等、尊重、互惠的基礎上協商解決有關問題。

彭博報導，這波新關稅，可能使美國關稅稅率恢復至今年2月最高法院推翻川普對等關稅前水準。

美國政府先前已用301條款針對「強迫勞動」問題課徵新關稅，取代部分被推翻的關稅，接下來針對「產能過剩」問題實施的關稅，可能進一步填補剩餘的關稅缺口。

MarketWatch網站報導，美國政府會遵守已談妥的關稅上限，例如對歐盟設定15%的上限，以及將川普第二任期對中國商品加徵的關稅維持在雙方議定的20%上限。

華府彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫莉表示，關稅還可能被用作施壓工具，要求各國遵守貿易協議中的投資承諾，並推動另外幾項正在談判中的協議盡快拍板。

美國貿易代表署前副總法律顧問馬傑魯斯說，針對產能過剩祭出關稅，是川普政府貿易策略核心支柱之一，也是這屆政府希望留下的重要政策遺產。

中國長期高度依賴出口帶動經濟成長，引發歐、美反彈，因為中國過度生產問題正威脅歐洲工業核心地帶。

新關稅仍須經過公告、公眾意見征詢及聽證程序，具體稅率將通過「聯邦公報」公布。美方官員指出，相關程序可能使新關稅延至明年1月才正式實施。