川普政府雖建議維持對台灣15%不疊加關稅，卻也提出最高25%的備選稅率，為日後加稅留下伏筆。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府以301條款重塑關稅基礎，對已協議經濟體暫維持原稅率，卻保留更高備選稅率，顯示美國關稅保護主義即使政權更替也難迅速退場。

川普 政府25日公布新一輪301關稅 方案，對包括台灣在內、已與美國達成貿易協議的經濟體，原則上維持商定的稅率。但這並不代表關稅風險已經解除。綜合媒體分析，川普政府不僅藉由301條款為關稅政策建立更持久的法律基礎，也提出更高稅率的備選方案，為未來加稅留下伏筆。即使日後白宮易主，美國也未必能走回自由貿易的老路。

期中選舉的挫敗沒能阻止川普繼續推動關稅政策。關稅推高消費品價格，成為美國選民不滿的原因之一。民主黨 以減輕民眾生活成本壓力為競選訴求，最終拿下國會兩院。路透與益普索在選後進行的民調顯示，62%的受訪者支持民主黨撤銷川普關稅的努力。但川普始終沒有放棄重建今年2月遭最高法院推翻的關稅壁壘。

美國貿易代表署（USTR）經過八個月調查，認定14個經濟體助長製造業產能過剩的政策與做法不合理，損及美國商業利益，構成依301條款採取行動的理由。

更持久的法源

今年2月20日，美國最高法院裁定川普不能援引緊急權力廣泛課徵關稅，川普當天隨即改用「1974年貿易法」第122條，對全球大部分輸美商品加徵10%臨時關稅。但這項措施未經國會同意延長，最多只能實施150天，已於7月24日到期。相較之下，301條款關稅可實施四年，期滿後還可經審查延續。

曾在川普及拜登政府任職的貿易官員、現任King & Spalding律師事務所合夥人Ryan Majerus向華盛頓郵報表示，產能過剩關稅是川普整套關稅政策的核心，可能也是這屆政府最希望在川普卸任後仍能延續的關稅措施。

預留加稅伏筆

以台灣為例，美方建議維持15%不疊加關稅，卻也將政府扶植高科技製造業、支持研發及推動產業聚落發展等做法列為問題，特別點名電子、半導體及電信產業。美方仍在與台灣就301調查涉及的問題進行磋商，如果美方對相關磋商及承諾不滿意，將考慮採用最高25%的備選稅率。

美方提出更高的備選稅率，也為敦促貿易夥伴履行承諾增添籌碼。例如，美中貿易休戰協議若未獲延續，美方這次提出的20%稅率就可能提高至40%。

保護主義難逆轉

路透報導，荷蘭國際集團（ING）分析師在報告中指出，這次措施再次提醒外界，儘管美國課徵關稅的法律依據一再改變，美國的貿易保護主義卻愈來愈難逆轉。

民主黨雖將掌控國會兩院，但若想透過立法撤銷關稅，仍須面對川普的總統否決權，要湊足推翻總統否決所需的三分之二多數並不容易。

更重要的是，貿易保護主義並非共和黨獨有的政策主張。曾任USTR官員、現任Baker McKenzie律師事務所合夥人的Nathaniel Halvorson指出，遏制主要來自中國大陸的產能過剩問題，在美國國會享有跨黨派支持。撤銷關稅也可能導致部分貿易協議瓦解，民主黨必須考慮是否要推翻那些可能符合美國利益的協議。