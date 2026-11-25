中前首席談判代表：中美1月貿易會談 將開啟新篇章
朱光耀預期中美在明年1月關稅休戰到期後重啟貿易談判，雙方將逐步取得進展，並透過持續磋商讓雙邊貿易關係更健康。
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朱光耀預期中美在明年1月關稅休戰到期後重啟貿易談判，雙方將逐步取得進展，並透過持續磋商讓雙邊貿易關係更健康。
中國前首席談判代表朱光耀表示，中國與美國一年的關稅休戰將在明年1月到期，雙方重啟貿易談判時，將取得更多進展。
朱光耀25日在新加坡接受彭博電視採訪稱：「美中將開啟新篇章，讓雙邊貿易關係更健康」，儘管仍存在「一些分歧」，但談判代表會「繼續磋商，逐步取得進展」。朱光耀在2010年至2018年擔任中國財政部副部長，他退休前掌管關稅司，在中美貿易談判中扮演了關鍵角色。
朱光耀發表上述樂觀言論的幾天前，美國總統川普與中國國家主席習近平舉行會談。儘管中美浮現新的緊張局勢，包括輝達執行長黃仁勳疑似涉入間諜案，但習近平和川普似乎都十分倚重雙方交情，來維持兩國關係穩定。
中美貿易停火去年在南韓敲定，美國減免關稅、中國則暫緩對稀土實施額外的出口管制，但這項協定預定明年1月10日期滿。
朱光耀認為，隨著1月關稅休戰到期，中美重啟談判後有望取得更多進展，雙方會在仍存分歧下持續磋商，逐步改善貿易關係。 協定是在去年於南韓敲定，美國同意減免關稅，中國則暫緩對稀土實施額外出口管制；這項停火安排預定在明年1月10日期滿。 除了貿易休戰即將到期外，雙方還面臨新的緊張局勢，包括輝達執行長黃仁勳疑似涉入間諜案；不過習近平與川普似乎都倚重彼此交情維持穩定。
精華 FAQ
朱光耀認為，隨著1月關稅休戰到期，中美重啟談判後有望取得更多進展，雙方會在仍存分歧下持續磋商，逐步改善貿易關係。
協定是在去年於南韓敲定，美國同意減免關稅，中國則暫緩對稀土實施額外出口管制；這項停火安排預定在明年1月10日期滿。
除了貿易休戰即將到期外，雙方還面臨新的緊張局勢，包括輝達執行長黃仁勳疑似涉入間諜案；不過習近平與川普似乎都倚重彼此交情維持穩定。
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