中國前首席談判代表朱光耀表示，中國與美國重啟貿易談判時，將取得更多進展。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 朱光耀預期中美在明年1月關稅休戰到期後重啟貿易談判，雙方將逐步取得進展，並透過持續磋商讓雙邊貿易關係更健康。

中國前首席談判代表朱光耀表示，中國與美國一年的關稅休戰將在明年1月到期，雙方重啟貿易談判時，將取得更多進展。

朱光耀25日在新加坡 接受彭博電視採訪稱：「美中將開啟新篇章，讓雙邊貿易關係更健康」，儘管仍存在「一些分歧」，但談判代表會「繼續磋商，逐步取得進展」。朱光耀在2010年至2018年擔任中國財政部副部長，他退休前掌管關稅司，在中美貿易談判中扮演了關鍵角色。

朱光耀發表上述樂觀言論的幾天前，美國總統川普 與中國國家主席習近平 舉行會談。儘管中美浮現新的緊張局勢，包括輝達執行長黃仁勳疑似涉入間諜案，但習近平和川普似乎都十分倚重雙方交情，來維持兩國關係穩定。

中美貿易停火去年在南韓敲定，美國減免關稅、中國則暫緩對稀土實施額外的出口管制，但這項協定預定明年1月10日期滿。