AI摘要 文章摘要整理： 川普政府準備以301條款針對產能過剩加徵關稅，彭博推演其可補回關稅缺口，且稅率多半受既有協議上限約束。

美國川普 政府預料最快本周針對涵蓋中國大陸、台灣等16個貿易夥伴，依據301條款的「產能過剩」調查結果宣布新一輪關稅 。知情人士說，這波關稅不會超過川普與各國達成貿易協議所設定的水準，而且依據個別經濟體適用不同稅率。

這波關稅可能使美國關稅稅率恢復至美國最高法院裁定前的水準。彭博資訊指出，在今年2月，美國最高法院推翻川普依據「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）實施的關稅措施，之後，美國政府用301條款調查、針對「強迫勞動」問題徵新關稅，來取代部分原先被推翻的關稅。接下來，針對「產能過剩」問題實施的關稅，可能進一步填補剩餘的關稅缺口。

彭博因此推演可能出現兩種情境：第一是，對於已經與美國達成貿易協議的夥伴，關稅提高至協議約定的上限；對其他貿易夥伴，則提高至此前實施的對等關稅稅率。在這種情況下，到2030年，美國進口受到的衝擊將擴大至16%。

第二種則是，假設對中國的額外稅率適用於所有商品，並疊加在其他關稅之上，類似此前與芬太尼相關的關稅。在這種情況下，美國商品進口總體降幅與前一種情景相比基本相同，但中國出口受到的衝擊會更加嚴重，降幅略高於40%；相較下，其他貿易夥伴則獲得相對競爭優勢，因此出口降幅略有收斂，抵銷部分影響。

彭博另引述的知情人士則透露，新關稅的稅率不會超過美國與各國已談定的貿易協議的水準，且會針對不同經濟體，採取不同稅率。

MarketWatch網站也分析，預料美國政府會遵守已談妥的關稅上限，例如對歐盟設定15%的上限，以及將川普第二任期對中國商品加徵的關稅維持在雙方議定的20%上限內。以台灣而言，預期最後適用稅率將貼近先前台美談妥的15%不疊加。

不過，彼得森國際經濟研究所資深研究員洛夫莉表示，美國也可能以祭出更高關稅相威脅，迫使各國落實提議中的補救措施。關稅還可能被用作施壓工具，要求各國遵守初步貿易協議中的投資承諾，並推動另外幾項正在談判中的協議盡快拍板。

曾任美國貿易代表署副總法律顧問、現任King & Spalding律師事務所合夥人的馬傑魯斯（Ryan Majerus）表示，針對產能過剩祭出的關稅，是川普政府貿易策略的核心支柱之一，也是這屆政府希望留下的重要政策遺產。中國長期高度依賴出口帶動經濟成長，不僅引發美國反彈，也遭到歐洲反對，因為中國過度生產的問題正威脅歐洲的工業核心地帶。

馬傑魯斯指出，美國貿易代表署這次針對產能過剩的調查結果，預料將長達數百頁，並針對各經濟體提出詳細調查發現，有別於先前針對強迫勞動的調查，當時是將貿易夥伴分組，適用不同關稅待遇，包括10%及12.5%的稅率。他表示，報告公布後將進入公眾意見徵詢期，因此關稅不太可能在明年1月或2月之前生效。

對東南亞等出口導向國家而言，關鍵在於最終適用的關稅稅率是否低於中國。民主黨明年1月接掌國會後，也很可能會嚴格檢視這項問題。

分析師表示，產能過剩調查不太可能破壞美中延長預定明年1月10日到期的「釜山貿易與科技休兵協議」的計畫。多數人預期，川普與中國國家主席習近平預定12月中旬在邁阿密會面時，雙方將延長這項休兵協議。儘管美中雙方都抱怨對方沒有遵守協議，但近期已各自採取行動，試圖為延長協議鋪路。