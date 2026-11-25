川普政府準備對中國、台灣等16國，加徵「產能過剩」關稅。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國貿易代表署最快本周公布301調查結果，擬對台灣、中國等16國加徵產能過剩關稅，台灣官方則力求最終稅率接近15%。

美國政府今年3月接連祭出產能過剩、強迫勞動兩大議題的301調查，最終關稅 將出爐，熟悉美國政府貿易政策的人士透露，川普 政府準備對中國、台灣等16國，加徵「產能過剩」關稅。預料美國貿易代表葛里爾(Jamieson Lee Greer)最快本周宣布耗時數月的調查結果，不過宣布時間仍可能有變。

最終關稅稅率多高，目前仍不清楚，但政府官員曾一再表示他們所計畫的稅率，將與2025年川普所宣布、且在2026年2月遭最高法院駁回的稅率相近。

美國貿易代表署(USTR)今年3月針對16個國家對產業提供的補貼展開調查，包含台灣、中國、歐盟 等。葛里爾曾表示，這些國家的補貼措施及其他支持作法，已使這些被針對的國家出現產能過剩，導致企業以較低價格將產品打入全球市場，傷害美國廠商。

301調查在強迫勞動議題上，台灣已獲得10%不疊加最惠國(MFN)關稅，優於日、韓等主要競爭國，現在就等產能過剩調查結果出爐，稅率就會底定。台灣官方正緊盯相關消息，力拚最終稅率能貼近先前美台談妥的15％不疊加。

消息人士指出，美國貿易代表署這項宣布，可能使美國對多個國家提高關稅，包括台灣、中國、日本、南韓及歐盟的27個會員國。新關稅將涵蓋這些國家大部分出口產品，不過可能排除鋼、鋁及汽車等已因國安理由而另外被加徵關稅的項目。

媒體指出，此時傳出將公布多國的產能過剩調查報告，可能有助轉移各界對黃仁勳重掌Nvidia的爭議。

熟悉這項關稅計畫的官員表示，與川普政府有貿易協議的國家，例如日本、歐盟及其他國家，整體關稅稅率可能將反映各國在美國最高法院判決之前所簽署的貿易協議，這意味歐盟、日本及南韓、台灣的稅率將為15%或更低，而越南及印度等國可能適用較高的關稅。

對中國的關稅稅率，則可能比許多其他國家更高，因為官員表示中國的補貼措施特別廣泛，且對全球經濟干擾更大。