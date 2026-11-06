WSJ獨家：民主黨準備推翻川普加拿大關稅

民主黨在期中選舉贏得參眾兩院多數之後，已經開始準備推翻川普關稅政策，取消加拿大貿易戰將是第一步。圖為加拿大鋼鐵廠。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 民主黨在期中選舉後準備以推翻加拿大關稅作為反制川普貿易政策的第一步，並計畫透過修法限制總統單方面加徵關稅的權力。

華爾街日報5日獨家報導，民主黨 在期中選舉贏得參眾兩院多數之後，已經開始準備推翻川普 關稅政策，取消加拿大 貿易戰將是第一步。參院財政委員會民主黨資深成員、俄勒岡州聯邦參議員魏登(Ron Wyden)說，目前正與參院同僚研擬廢除川普第二任期對加拿大產品加徵關稅的草案。

報導指出，在密西根州、緬因州、阿拉斯加州等地，取消加拿大關稅的提議獲得某些共和黨人支持。民主黨認為，對於不受歡迎的貿易措施強行推動表決，有助於鼓勵共和黨倒置，為接下來更大規模的改革凝聚動能。

魏登表示，推翻加拿大關稅的提議獲得壓倒性支持，明年1月民主黨掌握參院財政委員會之後便將推出提案。他說，國會最終必須收回總統片面且任意徵收關稅的能力。

位於北部邊境的密州、緬州與阿拉斯加州等，關稅是這次期中選舉核心議題。由於這些地區居民普遍反對加拿大關稅，某些共和黨候選人因此轉變立場，紛紛反對向加拿大加徵關稅。

根據參議院議事規則，法案表決必須通過60票「費力把事拖」(filibuster)門檻，目前仍不清楚民主黨是否取得足以挺過總統否決權的額外票數。在大多數情況下，國會可以透過三分之二絕對多數決推翻總統否決，也就是眾議院有290票，參議院要有67票。

截至5日晚間為止，民主黨拿下眾院253席，參院54席。

魏登與其他民主黨人士表示，推翻加拿大關稅是讓共和黨人轉而反對川普的最佳機會，有希望凝聚足夠票數避免總統否決。

另一方面，國會山莊消息人士說，民主黨準備修改川普做為關稅依據的某些法律，例如1930年關稅法(Tariff Act of 1930)第338條(Section 338)。川普在歷任美國總統當中首開先例，援引第338條對加拿大開徵關稅。

民主黨修法目標還包括1974年貿易法(Trade Act )第122條(Section 122)。今年2月，川普援引第122條開徵全球臨時關稅10%。

由於徵收關稅權力主要仍掌握在總統手中，接近川普人士說，幾乎沒有跡象顯示選舉挫敗會讓川普放緩腳步。

川普第一任期白宮國家經濟會議(National Economic Council)成員蕭奧(Kelly Ann Shaw)指出，無論國會組成如，川普一直在推動貿易議程，「我認為總統將會繼續前行」。