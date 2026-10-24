川普取消加國部分50%關稅 助攻緬因州同黨候選人

川普總統23日取消部分加拿大產品的50%關稅，圖為加拿大總理卡尼(右)今年6月在七國集團峰會上與川普(左)交談。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普政府宣布豁免部分加拿大產品50%關稅，外界認為此舉意在幫助緬因州參議員柯林斯等共和黨候選人，但民主黨對手批評她趁機邀功。

川普 政府23日宣布，將豁免部分加拿大產品的50%關稅 ，希望此舉能幫助緬因州 聯邦參議員蘇珊·柯林斯(Susan Collins)及其他共和黨候選人的期中選舉選情。

共和黨參議員柯林斯發聲明未提川普 對手繼續批川打柯

川普總統23日取消部分加拿大產品50%關稅，部分解讀是挽救緬因州共和黨聯邦參議員柯林斯的選情。圖為柯林斯本周在緬因州出席競選餐會。(美聯社)

綜合媒體報導，美加8月下旬談判破裂後，川普對價值約200億元的加拿大商品加徵了50%關稅。加拿大隨即也加徵報復關稅，導致川普禁止進口某些加拿大產品，並威脅稱如果雙方無法達成協議，將於明年1月加倍加拿大汽車的關稅。

這是川普政府第二次調整對加拿大的50%關稅。上個月川普取消了包括道路用鹽、水泥等產品的關稅，柯林斯則在競選活動中聲稱這項決定是她一手促成的。然而此舉並未阻止民主黨籍挑戰者傑克森(Troy Jackson)的攻擊，本月稍早他在與柯林斯的辯論中直批「緬因州居民又不會吃道路融冰用鹽。」

據柯林斯辦公室提供的清單，此次取消關稅的產品包括瓦楞紙箱和紙盒；塑膠盒、箱子和板條箱；冷凍設備；農業清潔、分類和分級設備；密封和貼標機；以及供食用的海藻和藻類產品。但豁免上述產品關稅的同時，川普政府也向其他加拿大產品加徵50%關稅，包括地毯、閥門、廢棄物等，以彌補取消部分關稅造成的損失，受此影響的加拿大產品總額約為200億元。這些變更將於10月30日生效，距離期中選舉僅四天。

川普對加關稅 對緬因、密西根、新罕布夏3州衝擊大

川普對加拿大徵收的關稅尤其打擊緬因、密西根、新罕布夏的居民，此三州與加拿大接壤，也受到加拿大反制關稅的影響。柯林斯則是期中選情告急的現任議員之一，也是唯一一位在賀錦麗(Kamala Harris)2024年贏得的州尋求連任的共和黨參議員。宣布取消關稅讓她有機會表明她能在某些問題上影響川普總統，這將大幅幫助她的連任競選。

不過柯林斯曾與川普有些分歧，她的聲明中並未提及川普，只提到了她曾多次與美國貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)等官員溝通，強調額外成本給緬因州企業和家庭帶來的負擔；白宮的聲明也隻字未提柯林斯。她表示：「我將繼續與政府官員直接合作，尋求更多援助，並推動與我們的鄰國、盟友和最大貿易夥伴加拿大達成更廣泛的貿易協議。」

傑克森對此表示，川普的貿易戰讓緬因州居民的生活更加艱難、花費更高，柯林斯助長了這場混亂，現在卻想邀功，「帶了一杯水來滅火…柯林斯需要拯救之前，緬因州居民就需要幫助了。」