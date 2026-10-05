川普：外企不在美設廠 最高課稅300%
川普在俄亥俄州造勢時再提激進關稅威脅，表示外企若不在美設廠，最高可能被課徵300%關稅，並稱此政策正吸引大量投資回流美國。
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川普在俄亥俄州造勢時再提激進關稅威脅，表示外企若不在美設廠，最高可能被課徵300%關稅，並稱此政策正吸引大量投資回流美國。
川普總統3日在俄亥俄州舉行造勢活動時表示，他的關稅政策正吸引大量外國企業投資流入美國，並且威脅，不到美國設廠的外國企業，最高將被課徵300%關稅。這是他最新的關稅威脅，也是他首度揚言要對各產業課徵300%關稅。
韓國前鋒報報導，隨著美國11月期中選舉愈來愈近，川普在俄亥俄州一所高中舉行的競選造勢活動說，「我們會給他們(外國企業)約一年半的一小段時間，讓他們能在這裡設廠」，「如果他們不這麼做，我們就對他們課徵150%、200%、250%、300%的關稅」。
川普表示，「最後，他們全都會在這裡設廠」，他得意地說，「這一切都非常簡單，我們所做到的程度前無古人」，宣稱這項政策正為美國帶進數兆美元。
他也說，中國大陸、日本、南韓及加拿大等世界各國，一直都在用關稅對付美國，「我們成了笑柄」。這番言論被認為是在為他的關稅政策辯護。
川普去年8月曾威脅，若晶片業者不到美國生產，將面臨300%關稅，這是他首次把300%關稅威脅範圍擴及所有產業。他日前也已為南韓投資阿拉斯加州液化天然氣（LNG）一案，加強施壓首爾。
川普也重申力挺資料中心，希望平息選民反對聲浪，「我們想要它們」，「看看，有這麼多錢也讓俄亥俄州賺，你們不能拒於門外，(否則)它們會跑到中國」。資料中心已在俄亥俄州蓬勃發展，成為當地選戰的核心議題。
他表示，給外國企業約1年半時間在美國設廠，若仍未落地生產，將面臨150%、200%、250%到300%的關稅，這是他首次把300%威脅擴及所有產業。 川普宣稱，關稅政策正在吸引大量外國企業和數兆美元投資流入美國，並強調最終所有企業都會在美國設廠，認為這項做法前所未有且相當簡單。 他提到中國大陸、日本、南韓與加拿大等國長期以關稅對付美國，並重申支持資料中心發展，認為若不開放投資，相關產業資金可能流向中國。
精華 FAQ
他表示，給外國企業約1年半時間在美國設廠，若仍未落地生產，將面臨150%、200%、250%到300%的關稅，這是他首次把300%威脅擴及所有產業。
川普宣稱，關稅政策正在吸引大量外國企業和數兆美元投資流入美國，並強調最終所有企業都會在美國設廠，認為這項做法前所未有且相當簡單。
他提到中國大陸、日本、南韓與加拿大等國長期以關稅對付美國，並重申支持資料中心發展，認為若不開放投資，相關產業資金可能流向中國。
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