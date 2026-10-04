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川普又放話威脅 外企不在美國設廠要課多達300%關稅

編譯黃淑玲／綜合外電
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美國總統川普3日到俄亥俄州參加期中選舉競選活動。 （美聯社）
美國總統川普3日到俄亥俄州參加期中選舉競選活動。 （美聯社）

AI摘要

文章摘要整理：

川普在俄亥俄州造勢時再度拋出關稅威脅，表示外國企業若不在美國設廠，最高將被課徵300%關稅，並宣稱此政策正吸引大量投資流入美國。

美國總統川普周六（3日）在俄亥俄州舉行造勢活動時表示，他的關稅政策正吸引大量外國企業投資流入美國，並且威脅不到美國設廠的外國企業，最高將被課徵300%關稅，為他最新的關稅威脅，也是他首度揚言要對各產業課徵300%關稅。

韓國前鋒報報導，隨著美國11月期中國會選舉愈來愈近，川普在俄亥俄州一所高中舉行的競選造勢活動說，「我們會給他們（外國企業）約一年半的一小段時間，讓他們能在這裡設廠」，「如果他們不這麼做，我們就對他們課徵150%、200%、250%、300%的關稅」。

川普表示，「最後，他們全都會在這裡設廠」，並且得意地說，「這一切都非常簡單，我們所做到的程度前無古人」，宣稱這項政策正為美國帶進數兆美元。

他也說，中國、日本、南韓及加拿大等世界各國，一直都在用關稅對付美國，「我們成了笑柄」。這番言論被認為是在為他的關稅政策辯護。

川普去年8月曾威脅，若晶片業者不到美國生產，將面臨300%關稅，這是他首次把300%關稅的威脅範圍，擴及所有產業。他日前也已為南韓投資阿拉斯加州液化天然氣（LNG）一案，加強施壓首爾。

川普也重申力挺資料中心，希望平息選民對反對聲浪，「我們想要它們」，「看看，有這麼多錢也讓俄亥俄州賺，你們不能拒於門外，（否則）它們會跑到中國」。資料中心已在俄亥俄州蓬勃發展，成為當地選戰的核心議題。

俄亥俄州被視為共和黨力求維持參議院多數席次的關鍵戰場之一，共和黨現任參議員赫斯特德（Jon Husted）與民主黨候選人布朗（Sherrod Brown）的選情膠著，支持率差距在誤差範圍內。

精華 FAQ

  • 他表示會先給外國企業約1年半時間在美國設廠，若仍不落地生產，就可能被課徵150%、200%、250%到300%的關稅，這是他首次把300%威脅擴及所有產業。

  • 他在造勢活動中把關稅描述成吸引外資、促使企業回流美國的工具，並聲稱已為美國帶進數兆美元，藉此強化自己經濟政策有效的形象。

  • 俄亥俄州被視為共和黨維持參議院多數的關鍵戰場，現任共和黨參議員赫斯特德與民主黨候選人布朗選情膠著，支持率差距在誤差範圍內。

俄亥俄州 川普 關稅

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