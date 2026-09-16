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眾院通過制裁俄法案 川普獲新關稅權力 中國恐吞100%關稅

編譯盧思綸／即時報導
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眾院16日通過一項大規模制裁法案，授權川普總統更大的關稅權力，可針對前5大俄國石...
眾院16日通過一項大規模制裁法案，授權川普總統更大的關稅權力，可針對前5大俄國石油買家課徵最高100%的關稅。(路透)

美聯社報導，聯邦眾院16日以262票贊成、159票反對通過一項大規模制裁法案，授權川普總統更大的關稅權力，可針對前五大俄羅斯能源進口國課徵最高100%的關稅，其中包括中國與印度，目標切斷莫斯科的經濟命脈；法案同時將對伊朗的制裁延長至2031年。

法案除了制裁俄國官員、銀行及協助俄國出口能源的「影子艦隊」油輪，也賦予川普更大的關稅權力，包括對進口美國的俄國商品課徵最高500%關稅，並可對俄國石油或天然氣前5大進口國，以及協助俄方規避制裁的國家，額外課徵最高100%關稅，其中可能涵蓋中國、印度及美國盟友土耳其。不過，若一國進口的俄國天然氣占俄國天然氣出口總量不到15%，且已大幅減少採購，則可獲得豁免。

這項新賦予川普的關稅權力將在五年後到期。

民主黨曾提出修正案，試圖明確規定歐盟不得在這項法案下被視為單一國家，但這項試圖預先限縮法案適用範圍的修正案遭到否決。

這項法案以已故共和黨聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）命名。他生前花了約一年時間協商推動，更一路爭取川普點頭，最終在法案納入川普要求、將現有對伊朗制裁延長五年後，才獲得川普支持。法案上個月已在參議院壓倒性通過。如今眾院也通過，將送交白宮。白宮官員透露，川普將簽署法案。

這是川普重返白宮以來，美國國會支持烏克蘭最具企圖心的立法行動，打破2024年緊急援烏方案後近兩年的僵局。

不過，川普是否會實際動用這項權力仍有變數，因為白宮在協商過程中爭取到廣泛豁免權，讓總統可自行決定是否實施相關制裁。

此外，法案也將原定今年到期的1996年「伊朗制裁法」（Iran Sanctions Act）延長至2031年。這項法律主要針對與伊朗從事特定商業往來的非美國企業祭出次級經濟制裁，延長效期可避免相關制裁權限今年中斷。

眾院議長強生（Mike Johnson）在表決後發表聲明表示：「這項立法強化了經濟制裁，針對俄羅斯政府、金融機構，以及那些透過購買廉價俄羅斯石油和天然氣、協助克里姆林宮規避其他制裁，從而助長俄羅斯侵略烏克蘭的外國政府。」

精華 FAQ

  • 法案授權川普可對進口美國的俄國商品課徵最高500%關稅，也可對俄油、俄氣前5大進口國或協助規避制裁的國家，加徵最高100%關稅。

  • 內文指出，可能受影響者包括中國、印度與美國盟友土耳其；但若某國進口俄國天然氣占比低於15%，且已大幅減少採購，則可獲豁免。

  • 法案同時把1996年伊朗制裁法延長至2031年，維持對與伊朗進行特定商業往來的非美國企業施加次級經濟制裁，避免權限中斷。

關稅 川普 眾院

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