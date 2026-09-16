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美對加新關稅新增起司、摩托艇等 卡尼：不倉促達協議

編務中心／綜合報導
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美加之間部分50%關稅15日生效，雙方貿易戰開打。圖為加拿大總理卡尼15日在渥太...
美加之間部分50%關稅15日生效，雙方貿易戰開打。圖為加拿大總理卡尼15日在渥太華加拿大投資峰會演講，對外招商。(美聯社)

美國針對加拿大商品新一波關稅的適用範圍進行重大調整，於15日正式生效，包括起司和摩托艇等產品新增列入受影響清單，而衛生紙、釣魚竿零件及水泥則獲得豁免。

加拿大總理卡尼則在15日於渥太華舉行的加拿大投資峰會上表示，加拿大希望在與美國的貿易戰後，成為一個更具韌性和獨立性的經濟體。這表明渥太華準備等待合適的時機，而不是倉促與華盛頓達成協議。他表示，「我想對我們的美國朋友說，我們永遠是鄰居。」他對來自對數百名全球投資者說，只有當兩國以「真正夥伴的身份，尊重彼此的傳統和主權」合作時，兩國關係才能有效運作。 

卡尼認為，加拿大不能把恢復舊日美加關係當作策略的基石。 「我們都知道，懷舊並非戰略，」他說。

卡尼還拿美加關係的緊張現狀開了個玩笑，他把自己家鄉西北地區史密斯堡曾贈予的一把象徵性的鑰匙，與川普後來送給他的一盒白宮金鑰匙做了對比。

卡尼說，川普告訴他，如果他帶上那把鑰匙，「他們會讓你進去」，然後又補充道：「也許他們會開槍打死你。」卡尼說，「這大概就是美加關係的縮影，」「在加拿大，你會得到一把鑰匙。在美國，他們可能會開槍打死你。」

法新社報導，這項措施在美國期中選舉前幾周實施，美國針對受到50%關稅影響的加拿大商品清單作出最新調整，高層官員重申，這些關稅只適用於雙邊貿易總額中的一小部分，雙方約80%的雙邊貿易仍是免關稅。

新增的受影響商品包括各類起司、摩托艇、紙類，以及鋁和鋼製品，床墊及特定類型家具也在名單之列。

不過，衛生紙和面紙、釣魚用具，以及裝在超過4公升容器內的威士忌，現在都已經豁免於此一50%關稅。

此外，冬季氣候嚴峻地區所需的融雪鹽，以及建築工程所需的水泥，同樣被排除在新關稅之外。

這一波關稅行動標誌著北美鄰國間不斷升級的貿易戰最新一輪交鋒。

8月與加拿大談判破裂後，川普總統針對價值200億美元加拿大進口商品加徵50%關稅，引發渥太華反制，對等價值美國商品開徵報復性關稅。

精華 FAQ

  • 這波調整新增納入起司、摩托艇、紙類，以及鋁和鋼製品，床墊與特定家具也在受影響名單中，顯示美方擴大了對加關稅打擊範圍。

  • 衛生紙和面紙、釣魚用具、裝在超過4公升容器內的威士忌，以及融雪鹽與水泥，都被排除在新關稅之外，顯示美方仍保留部分例外。

  • 卡尼強調，加拿大不會把回到舊有美加關係當成策略基礎，也不會倉促達成協議；他希望加拿大在貿易戰後成為更韌性、更獨立的經濟體。

關稅 卡尼 加拿大

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