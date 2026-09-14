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川普訪愛爾蘭臨行送大禮 宣布「取消威士忌關稅」

中央社／愛爾蘭敦貝格13日綜合外電報導
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川普13日在愛爾蘭香農機場登上空軍一號前，接受記者提問。（美聯社）
川普13日在愛爾蘭香農機場登上空軍一號前，接受記者提問。（美聯社）

美國總統川普13日結束愛爾蘭訪問行程之際表示，他將取消對愛爾蘭威士忌課徵的10%關稅，這項關稅目前屬於歐盟對美出口所有葡萄酒與烈酒關稅的一部分。

川普是在家族集團擁有的川普國際高爾夫球場（Trump International Golf Links）於球迷前作出這項宣布。這座球場正用於愛爾蘭高球公開賽，地主名將勞瑞（Shane Lowry）最後獲得冠軍。

川普在為期48小時的愛爾蘭訪問中於都柏林與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會晤。他表示馬丁曾與他談過威士忌關稅的事，勞瑞也跟他談過。

川普表示：「每個人都一直纏著我說『你能不能幫我個忙？現在這樣真的很不公平，你可不可以把愛爾蘭威士忌的關稅取消？』」

「於是我說，我代表美國，將取消愛爾蘭威士忌的關稅。」川普宣布這項消息時，現場民眾報以熱烈歡呼。

根據去年達成的歐盟與美國貿易協議，銷往美國的葡萄酒與烈酒出口品項，與多數其他商品一樣，被納入15%的關稅範圍。

美國隨後在7月對包括歐盟在內的60個貿易夥伴實施新關稅，將稅率降至10%。此舉是川普在美國最高法院推翻他最初課徵的關稅後，重建其近乎全球關稅壁壘的措施之一。

愛爾蘭威士忌協會（Irish Whiskey Association, IWA）對川普的宣布表示歡迎，並表示將持續與歐盟及美國相關單位合作，爭取所有酒類出口零關稅。

愛爾蘭威士忌協會指出：「沒有什麼比愛爾蘭威士忌更能體現美國與愛爾蘭之間的貿易關係。」聲明中並表示期待川普的這項宣布能全面落實。

精華 FAQ

  • 川普表示，將取消對愛爾蘭威士忌課徵的10%關稅，現場民眾隨即報以熱烈歡呼。這被視為對愛爾蘭酒類出口的重要利多，也可能影響歐盟對美貿易談判。

  • 他是在家族旗下的川普國際高爾夫球場、面對球迷宣布此事。川普說，愛爾蘭總理馬丁與地主名將勞瑞都曾向他談到威士忌關稅，並請他協助取消。

  • 愛爾蘭威士忌協會對川普的宣布表示歡迎，認為這有助於改善出口環境。該協會也表示，將持續與歐盟及美國相關單位合作，爭取所有酒類出口都能達成零關稅。

川普 關稅 歐盟

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