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誤會一場？川普點名台灣「早該課半導體關稅」 分析師解讀：並非警告

編譯易起宇／綜合外電
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川普9日在達拉斯選舉造勢時再次提到對台灣課半導體關稅，但分析師奈斯泰德認為，川普...
川普9日在達拉斯選舉造勢時再次提到對台灣課半導體關稅，但分析師奈斯泰德認為，川普只是在批評過去的美國總統沒這麼做，而不是他計劃這麼做。 （歐新社）

川普9日在演講中再度點名台灣，主張早該對台灣輸美晶片課徵高額關稅，引發台灣媒體對其將加徵半導體關稅的擔憂，但分析師表示，台灣媒體可能誤解了川普的意思。

駐台北金融分析師奈斯泰德（Dan Nystedt）在社群媒體X上表示，台灣媒體誤解了川普總統一場演講的意思，以為半導體將面臨新的龐大關稅，但並沒有。

奈斯泰德說，「他（川普）的數字只是一種修辭，主張過去的總統應該這麼做，而不是在警告他計劃這麼做」，「他也指出這些關稅與英特爾有關，並稱這家公司已『迷失方向』且向他求助，還把10%的股票交易框定為保護費」。

奈斯泰德在文末也附上了川普演講的原文逐字稿和完整影片。該場演講發生在9日達拉斯的一場共和黨期中選舉大會，川普批評過去「愚蠢的」美國總統「讓晶片產業離開我們國家、跑到台灣」。

川普並主張美方早就該對輸美的台灣晶片課徵高額關稅，「台灣，你們要把晶片賣到美國，就得付100%、200%、50%，隨便多少的關稅」。

▲ 來源：X平台＠dnystedt（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

精華 FAQ

  • 他批評過去美國總統讓晶片產業離開美國、流向台灣，並主張台灣晶片賣到美國就該付100%、200%或50%等高額關稅，語氣強烈但帶有誇飾意味。

  • 駐台北金融分析師奈斯泰德指出，川普的數字只是修辭，用來批評前任總統處理不當，並非在預告自己將對半導體立即課徵新關稅。

  • 奈斯泰德表示，川普也提到關稅與英特爾有關，稱該公司已『迷失方向』並向他求助，還把10%的股票交易形容為保護費，顯示焦點不只在台灣。

川普 關稅 英特爾

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