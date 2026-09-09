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川普出手報復了 要把加拿大商品踢出聯邦採購 美加經濟脫鉤風險升高

編譯季晶晶／綜合外電
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美國總統川普要求行政部門採取行動，將加拿大產品排除在聯邦採購系統之外。（歐新社）
美國總統川普要求行政部門採取行動，將加拿大產品排除在聯邦採購系統之外。（歐新社）

加拿大周二啟動對大約200億美元的美國商品課徵15%至50%的報復性關稅，數小時後，美國總統川普宣布反制，要求行政部門將加拿大產品排除在聯邦採購系統之外，美加貿易戰再度升級。

加拿大新關稅涵蓋服飾、起司、鋁箔、金屬零件、木製品與柴油機車等商品，規模大致相當於先前遭美國加徵關稅的加拿大出口總額。報復清單刻意挑選在川普支持率較高的州所生產的商品，希望升高政治壓力。

談判破裂後互祭關稅

這場貿易戰始於川普7月指控加拿大歧視美國產業，發出30天最後通牒；雙方協商數周後，談判在8月破裂，互指對方在最後一刻提出不合理要求。美國隨後對加拿大葡萄酒、起司、服飾與冰球桿等數百項商品加徵最高50%關稅，加拿大則在勞動節後採對等反擊。

加拿大總理卡尼周二在預錄影片中強調，他不主張升高衝突，但報復無可避免，否則美國商品可免稅進入加拿大，加拿大企業出口美國卻須繳納關稅。

川普挑釁助加拿大團結

卡尼談到協商破裂原因時指出，美方的要求可能損害加拿大汽車、鋼鐵、林業等重要產業，還試圖干預加拿大有關文化保護等相關法律，他說，美方一連串要求顯示，他們想要的是「加拿大更加依賴他們，而非真正的經濟夥伴關係」。

川普在這段期間裡持續貶抑加拿大，包括稱卡尼為州長、下令將安大略湖改名美國湖，並發布將美國國旗覆蓋在加拿大在內多地的北美地圖，以及自己在冰球場上俯視卡尼的AI生成圖。這些舉動反而有助卡尼將貿易戰提升為「主權保衛戰」，獲得國內民眾的普遍支持。

卡尼設法降低對美依賴

面對對美關係惡化，卡尼加快推動加拿大經濟結構性轉向的步伐。他下周將於多倫多舉辦全球投資峰會，接待全球各國大型銀行、主權基金與退休基金，以吸引數十億美元投入國內基礎建設，包括道路、港口、礦場、能源設施與油氣管線。他也將赴法國史特拉斯堡向歐洲議會發表演說，推動加拿大深化與歐盟及亞洲的經貿關係。

經濟學家認為，加拿大經濟規模較小，這輪互徵關稅對美國整體經濟影響有限，但可能打擊到特定企業與地區，更大的風險是雙方持續報復，使高度整合的兩國經濟進一步脫鉤，並推升企業及消費者成本。

精華 FAQ

  • 加拿大周二對約200億美元的美國商品課徵15%至50%關稅，涵蓋服飾、起司、鋁箔、金屬零件、木製品與柴油機車等，規模大致對應先前遭美方加稅的出口額。

  • 川普宣布要求行政部門，將加拿大產品排除在聯邦採購系統之外，等於限制加拿大商品進入美國政府採購市場，讓原本已升溫的美加貿易戰再度加劇。

  • 經濟學家認為，美國整體衝擊有限，但特定產業與地區會受創；更大風險是雙方反覆報復，讓高度整合的經濟進一步脫鉤，推升企業與消費者成本。

加拿大 川普 貿易戰

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