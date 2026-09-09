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美禁止加國乳製品進口 3周後生效 這些商品也被封殺

編譯中心／綜合報導
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加拿大對美國的報復關稅8日生效，美國立即反擊，宣布三周後對加國乳製品、酒類、摩托...
加拿大對美國的報復關稅8日生效，美國立即反擊，宣布三周後對加國乳製品、酒類、摩托車加徵關稅。圖為加拿大魁北克的農場。（路透）

白宮8日表示，隨著美國與加拿大這個長期盟友兼鄰國之間的貿易戰升級，美國將禁止從加拿大進口乳製品、大多數酒類飲料以及摩托車。

這項禁令將於三周後生效。就在8日稍早，加拿大對價值200億美元的美國進口商品祭出報復性關稅。

美國總統川普也採取措施，將加拿大產品排除在美國政府規模龐大、期限較長的採購合約之外。加拿大總理卡尼則誓言加快降低加拿大對美國的依賴。

川普指示聯邦總務署(GSA)，在加拿大允許美國產品享有「完全且公平的對等待遇」之前，將加拿大產品列為不符合這類政府合約資格的產品。

卡尼8日表示，加拿大的策略是要「變得更加獨立」，「這是為了確保沒有任何國家可以挾持我們，也確保我們能夠按照自己希望的方式生活。」

在川普執政下，美加關係迅速惡化。除了對加拿大產品加徵關稅之外，川普還多次發表具有挑釁性的言論，稱要讓加拿大成為美國第51州。卡尼則是在去年一場逆轉勝的政治選舉中上台，當時他承諾將挺身對抗川普。

加拿大部分省份已禁止銷售美國酒類產品，此舉促使美國8日祭出報復性禁令。

一名熟悉相關討論的加拿大官員表示，加拿大正在探索與歐盟建立更緊密的關係，程度可能接近但不至於成為歐盟會員國。可能的選項包括擴大現有協議的適用範圍、談判簽署一項新的條約，或建立其他形式的合作。

這名官員表示，加拿大已經開始與各省、各地區以及勞工團體進行磋商，討論加拿大與歐盟建立更深層關係可能採取的形式，但目前尚未決定具體模式。

另一名加拿大官員8日稍早表示，無論川普對加拿大報復關稅的回應是毫無動作，還是「核彈級回應」，渥太華都無意改變目前的政策方向。

這名官員表示，加拿大政府的策略仍將聚焦於強化國內產業，同時拓展海外貿易夥伴，以實現貿易多元化。

前美國貿易官員卡特勒(Wendy Cutler)表示，卡尼目前的民眾支持率已超過70%，因此幾乎沒有理由重新啟動談判。

她說：「很顯然，在目前這個階段，雙方都不希望表現得過於急切地重新接觸，因為擔心這樣會顯得軟弱。」

精華 FAQ

  • 白宮宣布將禁止從加拿大進口乳製品、大多數酒類飲料以及摩托車，並設定在3周後生效，顯示美加貿易摩擦正快速升高。

  • 就在美國宣布前，加拿大已對價值200億美元的美國進口商品課徵報復性關稅，且部分省份先行禁售美國酒類，進一步刺激華府反制。

  • 卡尼政府表示要降低對美國的依賴，聚焦強化國內產業並拓展海外貿易夥伴，同時也在評估與歐盟建立更緊密、類似但非會員國的合作關係。

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