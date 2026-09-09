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重磅快評／從川普曬出的地圖 台灣應領悟出什麼？

反抗川普貿易政策 卡尼成代表性人物

編譯中心／綜合報導
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加拿大總理卡尼頂住川普總統的關稅壓力，實施反制，成為這波關稅戰中的代表人物。（美...
加拿大總理卡尼頂住川普總統的關稅壓力，實施反制，成為這波關稅戰中的代表人物。（美聯社）

美國總統川普的貿易戰加上一再宣稱要將加拿大納為美國一州，引發加拿大民眾反彈，讓加國總理卡尼得以憑藉民意支持對抗川普。美聯社指出，卡尼已成為國際反制川普貿易政策的代表人物。

儘管川普在第一任期曾與加拿大重新協商貿易協定，並多次稱讚這項協議，去年他回鍋白宮後卻仍對加拿大商品祭出一連串關稅，其中許多被指違反協議。此舉引發加拿大人減少赴美旅遊並抵制美國商品，川普就以加國歧視美國商品為由，7月宣布加徵關稅。

美加關係破裂格外引人注目，兩國過去長期維持全球最緊密的雙邊關係之一，經濟高度整合，在國防與安全方面密切合作，也具有深厚文化連結。關係惡化前，每天約有40萬人往返美加邊境。

迄今川普施壓產生反效果，不僅沒有迫使加拿大讓步，反而強化卡尼的民意支持。

路透報導，民調顯示，76%的加拿大人支持卡尼政府對美國採取強硬反制措施，但分析家警告，若貿易戰持續，失業、停工及收入下降等經濟衝擊逐漸浮現，這種支持可能在幾個月內消退。相較之下，僅20%美國人支持川普對加拿大加徵關稅，57%反對，21%未決定。

美聯社說，卡尼已逐漸成為國際間反制川普貿易政策的代表人物。

精華 FAQ

  • 主要因川普一再對加拿大祭出關稅，且多次宣稱要把加拿大納為美國一州，讓加拿大人認為主權與利益受挑戰，因此出現抵制美國商品、減少赴美旅遊等反彈行動。

  • 卡尼在加拿大民意支持下採取強硬反制立場，成功沒有被川普施壓迫使讓步，反而強化自身政治聲勢，因此被視為國際上反制川普貿易政策的代表人物。

  • 路透民調顯示，76%的加拿大人支持卡尼政府強硬反制美國，但若經濟衝擊擴大，支持可能下滑；相較之下，僅20%美國人支持川普對加拿大加徵關稅。

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