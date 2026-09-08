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川普威脅對加拿大祭更猛貿易戰武器 29日起封殺部分產品

編譯周辰陽／即時報導
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川普在行政命令中指出，「加拿大事實上正在歧視美國的商業」，宣布禁止進口的加拿大產...
川普在行政命令中指出，「加拿大事實上正在歧視美國的商業」，宣布禁止進口的加拿大產品包括酒類、乳製品和汽車，禁令將於9月29日生效。圖為加拿大安大略省一名酪農。(路透資料照)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：川普威脅封殺龐巴迪噴射機，升高對加貿易施壓。
  • 重點二：美方將禁酒類、乳製品與汽車等加拿大產品進口。
  • 重點三：最高法院裁定可禁運不可課稅，川普據此擴大手段。

加拿大針對價值200多億美元美國商品的報復性關稅8日上午生效前夕，川普總統在社群媒體發文，威脅禁止加拿大飛機製造商龐巴迪（Bombardier）在美國銷售噴射機。隨著報復性關稅生效，川普8日發布一系列行政命令，宣布將禁止部分加拿大產品進口。

英國廣播公司（BBC）報導，川普在行政命令中指出，「加拿大事實上正在歧視美國的商業」，宣布禁止進口的加拿大產品包括酒類、乳製品和汽車，禁令將於9月29日生效。Axios指出，此舉顯示川普正祭出更激烈的貿易戰手段，威脅全面禁止外國商品進入美國市場。

就在威脅龐巴迪的幾天前，川普才在強勁就業報告出爐後於社群媒體發文，要求聯邦準備理事會降息，並威脅中斷與貿易逆差國家的貿易，理論上這包括加拿大、日本和中國大陸等國，川普甚至宣稱「這比關稅更好！」

Axios指出，進口禁令可能比緊急關稅有更穩固的法律依據，經濟衝擊也可能更大。企業可以自行吸收關稅成本或轉嫁給消費者，但若完全無法取得關鍵零件或產品，可能導致短缺、生產停滯，並被迫倉促尋找新供應商。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）8月就曾表示，全面禁令可能是反擊加拿大報復性關稅的一種選項。他接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時說：「我們從未實施過這些禁令；這相當極端。但也許我們有必要這麼做。」

川普7月威脅中斷與西班牙的貿易後，葛里爾也表示，美國總統「當然可以」運用緊急權力限制貿易，並援引最高法院阻止川普緊急關稅的裁決，指出相關法律「清楚寫明你可以禁止貿易」。

美國最高法院裁定，《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）並未授權總統課徵關稅，但明文允許總統禁止進口。大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）在口頭辯論時稱這是「奇怪的漏洞」，指出總統可以徹底中斷貿易，卻連1%的關稅都不能課徵。裁決出爐當天，川普也抓住這項差異說：「我可以禁運，但我不能收一美元。」

此外，川普已對加拿大援引1930年《關稅法》第338條，該條款也允許總統在特定條件下禁止某國商品進入美國市場。不過，美國過去雖曾禁止進口，通常是為制裁敵對國家，而非在與加拿大這類關係密切的經濟夥伴發生貿易爭端時作為施壓手段。

川普總統8日在白宮附近的橢圓形草坪出席九一一事件25周年紀念活動並發表演說。(美...
川普總統8日在白宮附近的橢圓形草坪出席九一一事件25周年紀念活動並發表演說。(美聯社)

精華 FAQ

  • 他先在社群媒體威脅禁止龐巴迪在美銷售噴射機，接著以行政命令宣布禁止部分加拿大產品進口，顯示對加施壓已從關稅升級到禁運。

  • 行政命令列出的禁令涵蓋酒類、乳製品和汽車等加拿大產品，預計在9月29日生效，屆時將直接限制相關商品進入美國市場。

  • 因為關稅可由企業吸收或轉嫁消費者，但禁運會讓企業完全拿不到關鍵零件或產品，可能引發短缺、生產停滯，並迫使業者緊急找新供應商。

加拿大 川普 貿易戰 關稅

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