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全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

不甩川普威脅 加拿大對美報復關稅生效 木製品、服裝等課50%

記者顏伶如／綜合報導
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加拿大自8日起對美國開徵50%報復關稅。圖為一輛行經美國密西根州底特律大使橋駛往...
加拿大自8日起對美國開徵50%報復關稅。圖為一輛行經美國密西根州底特律大使橋駛往加拿大的貨車。(歐新社)

美加貿易談判上個月破裂之後，加拿大面對華府警告並不讓步，對美國實施的報復關稅8日零時1分開始生效，數百種美國商品適用15%到50%新關稅，從鋁箔紙、雨衣到起司都包括在內。包括共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)在內的加拿大接壤幾州民選官員紛紛警告說，當地企業與消費者將因貿易戰而受害。加拿大官員則表示，這項報復措施針對價值200億元的美國商品，反映了美國對加拿大產品加徵最新一波關稅的規模。

根據人口普查局(US. Census Bureau)2025年數據，適用加拿大新關稅的美國商品，約占美國每年對加出口額將近6%。上個月談判破局之後，美國對200億元加拿大商品開徵最高50%關稅。

加國沸騰民怨 成卡尼靠山

川普總統多次揚言，如果加拿大報復關稅生效，美國將做出強而有力的回擊。川普7日下午表示，總部位於加拿大蒙特婁的航太公司龐巴迪(Bombardier)製造飛機恐遭禁止於美國市場銷售，除非龐巴迪同意在美國製造產品。

紐約時報7日分析，加拿大總理卡尼(Mark Carney)有民怨沸騰的全體國民支持做為靠山，在這場激烈的貿易戰裡奮勇挺進，昔日曾是全世界關係最密切的兩個盟友，關係恐將進一步惡化。

報復關稅訂於8日生效上路，展現卡尼對川普言辭批判日漸升溫的反抗。美加雙方經過兩周多的相互指責與放話之後，川普試圖在經濟上羞辱加拿大。卡尼不願屈服的回應讓他在全球領袖當中脫穎而出，成為遭到川普猛烈攻擊之後，勇於挺身對抗的少數世界元首之一。

美國官員指出，自從川普顛覆全球貿易以來，唯有中國及加拿大對美國祭出報復。

加官員：關稅鎖定挺川紅州

適用於加拿大最新50%關稅的美國產品包括：鋁箔紙、鋁線、牛奶與鮮奶油、信封、紙盤或紙杯、棉質T恤、雨衣、洋裝，另外活魚、蛤蜊蝸牛與其他軟體動物、新鮮起司或起司粉、衛生紙與餐巾紙則適用25%關稅。

許多面臨加拿大15%、25%或50%關稅的美國商品，都與面臨美國50%關稅的加拿大出口商品對應，特別是服裝與木製品。紐約時報報導，加拿大漁產業反應說跨境整合受到限縮意味著漁產業者也將受到衝擊之後，加拿大政府修改關稅清單，刪除了數十種魚類產品。加國官員說，加拿大鎖定開徵關稅的產品主要來自投票支持川普的紅州。

加拿大人多支持總理卡尼對川普政府採取強硬態度。（路透）
加拿大人多支持總理卡尼對川普政府採取強硬態度。（路透）

加拿大也對美國徵收加國產品關稅祭出對應的報復關稅，特別是服裝和木製品。（歐新社）
加拿大也對美國徵收加國產品關稅祭出對應的報復關稅，特別是服裝和木製品。（歐新社）

精華 FAQ

  • 報復關稅於8日零時1分生效，針對價值200億元的美國商品，稅率分為15%、25%與50%不等，涵蓋數百種出口品項。

  • 受影響商品包括鋁箔紙、鋁線、牛奶與鮮奶油、紙盤紙杯、棉質T恤、雨衣、洋裝，以及起司、衛生紙等，特別集中在服裝與木製品。

  • 川普多次揚言將強硬回擊，甚至表示可能禁止龐巴迪飛機在美國銷售，除非該公司在美國製造產品，顯示美加衝突持續升高。

加拿大 川普 關稅

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