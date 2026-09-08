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川普稱龐巴迪產線不移美就不准在美賣 分析：對關稅表態

編譯盧炯燊／綜合報導
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設於加拿大安大略省的龐巴迪飛機製造公司，7日遭川普總統點名要移到美國生產。(路透...
設於加拿大安大略省的龐巴迪飛機製造公司，7日遭川普總統點名要移到美國生產。(路透)

美國與加拿大貿易戰持續升溫，加方於8日開始對價值200億元美國商品加徵報復性關稅，在此前夕，川普總統7日向加國私人飛機製造商龐巴迪(Bombardier)施壓，除非在美國建廠，將生產線移至美國，否則不允許在美國銷售飛機。

路透報導，川普7日在「真實社群」(Truth Social)發文直言，「別再在美國售賣龐巴迪飛機了！他們的產品品質不夠好！」又說， 「如果他們想要我們的市場，就必須在這裡建廠，別再把美國當成『提款機』了」。

他強調龐巴迪超過50%的營收來自美國，極度依賴美國的買家、企業及機場。

根據川普首個任期期間簽署的美墨加貿易協定(USMCA)，龐巴迪的產品符合規定免稅進口。

由於美方已有不少訂單，對於川普將會採取哪些步驟，阻止已獲美國聯邦航空管理局批准的龐巴迪交付飛機，白宮尚未作出回應。

美國航太分析師阿布拉菲亞(Richard Aboulafia) 向路透說，他不認為有任何客戶會取消龐巴迪的訂單，也看不出川普將如何阻止銷售龐巴迪飛機。

他指出，龐巴迪的大多數私人飛機都是使用美國引擎，這些引擎均由漢威航太公司(Honeywell Aerospace)及通用電氣航空航天公司(GE Aerospace) 製造。

跟美國汽車產業一樣，美加航空航太業高度整合，飛機零件及飛機本身，目前當未受關稅影響。因此川普的說法，極可能是應對加拿大即將徵收報復性關稅的一種表態。

總部位於蒙特婁的龐巴迪，在美國擁有3500名員工，供應商數量達2800家，並在美國設有工廠和服務中心。它目前正在美國增設第六個服務中心，並在德州生產旗艦機型「環球8000」(Global 8000) 的機翼。

美加目前的緊張關係持續上升，加拿大於8日凌晨12時01分開始，對價值200億元的美國商品徵收反制關稅，涵蓋鋼鐵、乳製品、木材等逾700種美國產品，稅率介於15%至50%之間。

精華 FAQ

  • 川普在社群發文表示，龐巴迪若不在美國建廠、把生產線移到美國，就不應再向美國市場銷售飛機，並指其產品品質不夠好。

  • 因為美加航太供應鏈高度整合，龐巴迪飛機已獲FAA批准且受USMCA影響，分析師也認為難以實際阻止銷售，因此更像是對加拿大關稅的政治回應。

  • 龐巴迪超過50%的營收來自美國，在美國有3500名員工、2800家供應商，還設有工廠與服務中心，並在德州生產部分機翼，對美國市場依賴很高。

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