川普稱龐巴迪產線不移美就不准在美賣 分析：對關稅表態

設於加拿大安大略省的龐巴迪飛機製造公司，7日遭川普總統點名要移到美國生產。(路透)

美國與加拿大 貿易戰持續升溫，加方於8日開始對價值200億元美國商品加徵報復性關稅 ，在此前夕，川普 總統7日向加國私人飛機製造商龐巴迪(Bombardier)施壓，除非在美國建廠，將生產線移至美國，否則不允許在美國銷售飛機。

路透報導，川普7日在「真實社群」(Truth Social)發文直言，「別再在美國售賣龐巴迪飛機了！他們的產品品質不夠好！」又說， 「如果他們想要我們的市場，就必須在這裡建廠，別再把美國當成『提款機』了」。

他強調龐巴迪超過50%的營收來自美國，極度依賴美國的買家、企業及機場。

根據川普首個任期期間簽署的美墨加貿易協定(USMCA)，龐巴迪的產品符合規定免稅進口。

由於美方已有不少訂單，對於川普將會採取哪些步驟，阻止已獲美國聯邦航空管理局批准的龐巴迪交付飛機，白宮尚未作出回應。

美國航太分析師阿布拉菲亞(Richard Aboulafia) 向路透說，他不認為有任何客戶會取消龐巴迪的訂單，也看不出川普將如何阻止銷售龐巴迪飛機。

他指出，龐巴迪的大多數私人飛機都是使用美國引擎，這些引擎均由漢威航太公司(Honeywell Aerospace)及通用電氣航空航天公司(GE Aerospace) 製造。

跟美國汽車產業一樣，美加航空航太業高度整合，飛機零件及飛機本身，目前當未受關稅影響。因此川普的說法，極可能是應對加拿大即將徵收報復性關稅的一種表態。

總部位於蒙特婁的龐巴迪，在美國擁有3500名員工，供應商數量達2800家，並在美國設有工廠和服務中心。它目前正在美國增設第六個服務中心，並在德州生產旗艦機型「環球8000」(Global 8000) 的機翼。

美加目前的緊張關係持續上升，加拿大於8日凌晨12時01分開始，對價值200億元的美國商品徵收反制關稅，涵蓋鋼鐵、乳製品、木材等逾700種美國產品，稅率介於15%至50%之間。