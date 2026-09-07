不甩川普警告 加拿大8日對美實施最高50%報復關稅

加拿大原先希望透過談判，阻止美國對約200億美元加拿大出口商品課徵50%關稅，並爭取降低或取消針對加拿大鋼鐵、鋁及汽車最高50%的關稅，但最終未能達成協議。卡尼隨後撤回談判代表，轉而推動報復措施。圖為加拿大品牌加拿大鵝紐約旗艦店內陳列商品。(歐新社)

紐約時報報導，加拿大 不甩美國警告，持續升高對美貿易反制。新一波對美報復關稅 預計在美東時間8日0時01分生效，將對約700項美國商品課徵15%、25%或最高50%關稅，其中部分鋼鐵與鋁製品現行稅率將直接加倍。另一方面，美國總統川普 7日把矛頭指向加拿大企業，宣布總部位於蒙特婁的航太公司龐巴迪除非在美國設廠生產，否則將被禁止在美國市場銷售。此舉似乎預示川普可能進一步加大對加拿大的經貿施壓。

加拿大總理卡尼8月終止與華府的貿易談判後，宣布對約200億美元輸加美國商品加徵關稅。最新清單涵蓋鋁箔、鐵路機車、鋼橋、服飾與木製品等，部分品項正好對應目前遭美國課徵高額關稅的加拿大出口商品。

加拿大原先希望透過談判，阻止美國對約200億美元加拿大出口商品課徵50%關稅，並爭取降低或取消針對加拿大鋼鐵、鋁及汽車最高50%的關稅，但最終未能達成協議。卡尼隨後撤回談判代表，轉而推動報復措施。

民調顯示，多數加拿大民眾支持卡尼中止談判並對美國商品反擊，不過加拿大產業界同時擔心川普真的會進一步升高關稅戰。加拿大汽車零組件製造商協會會長沃爾佩（Flavio Volpe）表示，川普政府即使必須讓美國自身產業承受損失，也可能為了達成政策目標而繼續加碼，因此不能排除雙方陷入報復循環。

另一方面，川普7日在社群發文表示：「不准龐巴迪再在美國賣飛機！他們的產品不夠好！」他說：「如果他們想要我們的市場，就必須在這裡生產，不要再把美國當成小豬撲滿。」

川普並批評加拿大企業仰賴美國買家、企業、機場及服務，卻限制美國銀行與企業進入加拿大市場。

路透報導，白宮未說明將如何執行川普的禁售要求，尤其龐巴迪飛機已獲美國聯邦航空總署（FAA）核准，也符合《美墨加協定》（USMCA）規範。龐巴迪在美供應鏈布局甚深，聘有約3500名員工、合作供應商約2800家，並設有工廠與服務中心，旗艦Global 8000機翼也在德州生產，另在堪薩斯州設有國防相關工廠。公司約5100架客戶機隊中，近半位於美國；龐巴迪尚未回應。

川普近來也不斷升高對加拿大的貿易威脅，4日曾表示可能終止與加拿大的一切貿易，並曾揚言對加拿大汽車及汽車零組件課徵50%關稅。部分加拿大人士憂心，美方下一步未必是新增課稅品項，而可能取消更多商品目前依USMCA享有的免稅待遇。

不過，目前加拿大多數輸美商品仍可依USMCA免稅進入美國，包括不少汽車零組件；石油、天然氣及部分礦產等加拿大主要出口品也未遭川普課徵關稅。因此，以整體貿易金額計算，美加之間目前仍有大部分商品維持免稅。

卡尼則表明，加拿大目前無意急著重返談判桌，政府將把重心放在分散貿易市場及擴大國內經濟。他表示，加拿大不能把所有時間都花在等待華府來電或關注川普社群媒體動向，而應先強化自身經濟韌性。