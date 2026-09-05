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川普揚言加新關稅 日經濟產業部長：日美關稅協議「不變」

中央社／華盛頓5日綜合外電報導
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日本經濟產業大臣赤澤亮正。（路透）
日本經濟產業大臣赤澤亮正。（路透）

日本經濟產業大臣赤澤亮正4日在華府與美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）會談，雙方確認，在關稅措施方面，日本不會受到比去年日美協議更不利的待遇。

日本放送協會（NHK）及「朝日新聞」報導，赤澤亮正4日在訪問華盛頓期間舉行記者會，透露他已與葛里爾就關稅措施等議題交換意見。

川普（Donald Trump）政府主張，日本、中國等國家生產過剩並大量出口產品，對美國產業造成打擊，因此可能依據「美國貿易法」第301條課徵新關稅。

不過，日美兩國去年7月已達成協議，同意美國對日本課徵的對等關稅稅率為15%。原本關稅稅率低於15%的品項，與對等關稅合計後最高控制在15%；原本關稅稅率已達15%以上的品項，則不再加徵對等關稅。

對此，赤澤亮正表示，他與葛里爾進行了大約30分鐘的會談，確認去年達成的日美關稅協議「不變」。

對於美國今後的關稅措施，赤澤亮正則表示「不便預判」，但他也指出，「雙方理解是最終不會對日本課徵超過去年協議內容的額外關稅」。

另一方面，赤澤亮正3日也與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）會談，確認日本對美投資5500億美元、約80兆日圓規模的投資進展等事項。

赤澤亮正表示：「為進一步深化日美經濟關係，兩國將持續密切合作。」

精華 FAQ

  • 雙方確認去年達成的日美關稅協議「不變」，也就是日本在關稅措施上不會遭遇比原協議更不利的待遇，原有15%上限原則維持。

  • 川普政府認為日本、中國等國生產過剩並大量出口，對美國產業造成衝擊，因此可能依據《美國貿易法》第301條，對相關產品課徵新關稅。

  • 赤澤亮正也與美國商務部長盧特尼克會談，確認日本對美5500億美元、約80兆日圓的投資進展，並表示雙方將持續密切合作深化經濟關係。

關稅 川普 日本

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