劍指中國 無人機最高100%關稅生效 台日韓課15%

川普政府對無人機新關稅3日生效，中國大疆無人機面臨100%稅率。圖為北卡的農民平時使用中國製的無人機協助農作。（美聯社）

美國對無人機 課徵的新關稅 3日正式生效，重量超過25公斤或使用熱成像技術的無人機適用100%關稅，主要針對中國產品，較小型無人機則適用25%關稅。此舉延續川普政府長期以來遏制中國無人機產業並促進美國國內製造的政策，但批評者表示，美國國內無人機產業無法填補需求缺口，政府突然改變政策弊大於利。

紐約時報報導，川普總統的兩名兒子都與美國無人機產業有關係。商務部 8月1項調查認定，依賴外國無人機及零組件構成國家安全威脅後，川普宣布無人機關稅。

警消仰賴救援 憂難以負擔

適用100%關稅的無人機絕大多數在中國製造，光是總部位於深圳的大疆創新，據估計就製造全球超過70%的商用無人機。川普政府主張，美國必須擺脫對中國無人機技術依賴。然而，這類無人機被用來追蹤野火和尋找失蹤人員，對許多執法人員而言已成為不可或缺的工具。

俄亥俄州萊克郡警消無人機小組主管姆拉卡表示，他的單位每天都使用熱成像無人機，在夜間搜尋失蹤兒童或犯罪嫌疑人。新關稅將帶來沉重財務負擔，使最需要這類無人機的社區無力負擔。他說：「依我們拙見，這是美國製造商遊說，希望排除外國競爭。這不是國家安全，這是保護主義。」

盟國合作打造非紅鏈受挫

盟國製造的無人機也未完全免除關稅，歐盟、日本、南韓、瑞士和台灣生產的無人機適用15%關稅，英國則為10%。此舉也打擊外界原本期待美國與盟友合作，建立與中國無人機產業競爭供應鏈的希望。

商用擬改列軍規 產業焦慮

與此同時，美國聯邦通訊委員會（FCC）持續收緊無人機管制，2025年12月已實際禁止銷售外國製造的新款無人機，除非獲特別豁免。FCC當時表示，先前獲授權型號仍可繼續飛行並進口，但如今FCC進一步提議禁止許多舊型號進口，並將使用熱成像和氣霧噴灑等常見技術無人機重新分類為「軍規」。

許多無人機用家原本認為，新關稅最終會像許多其他關稅一樣調降，但FCC的提案已在業界引發深切焦慮。產業專家表示，將無人機重新分類為「軍規」，形同追溯禁止數千家美國企業和安全官員使用的無人機。

FCC提案收到超過3000則公眾意見，許多人警告，此舉將使美國人無法取得已在全球成為標準的技術，並重創數千家企業。這項提案也成為本周拉斯維加斯商用無人機博覽會的討論焦點，空拍攝影師莫斯說：「如果照目前文字通過，這是一項會扼殺整個產業的禁令。國內替代方案是零。」

北卡農民使用中國製的無人機協助農作。（美聯社）

北卡州的農民漢迪克平時會使用中國製的無人機協助農作。（美聯社）