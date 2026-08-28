加拿大取消對美海鮮報復關稅 緬因共和黨參議員促川普重返談判桌

加拿大對美國的報復關稅僅實施一天後，即取消對美國的海鮮和魚類報復關稅。圖為緬因州龍蝦。(美聯社)

加拿大 宣布反制措施，對美國進口商品徵收報復性關稅 僅一天，就將魚類及海鮮從反制清單中移除。

綜合彭博、政治網媒POLITICO等報導，加拿大財政部27日在X平台上發聲明說，「根據反饋意見」作出調整，將魚類、海鮮等剔出反制清單，目的是「防止造成更廣泛的經濟損害」。

聲明又說，財政部「正與加拿大各行業合作，評估(反制)措施的有效性，重點關注那些受到美國關稅影響的行業」，重申對美國商品實施「金額對金額、稅率對稅率」的對等反制措施。

彭博社報導，財政部長商鵬飛(François-Philippe Champagne)向記者說，在與加國漁業界協商後，決定將魚類及海鮮剔出徵稅清單。加方原擬徵收25%關稅。

POLITICO 的報導指出，渥太華26日宣布價值276億加元(約200億美元)的反制清單後，多個受影響行業與政府舉行電話會議及提出連串問題，包括為何是他們的行業、為何事先沒有協商、如果川普政府加徵關稅將會發生什麼等等。

美加僅是海鮮業跨境貿易每年就超過50億美元，其中加拿大的出口就占40億美元。受關稅戰衝擊對雙方均無好處，美國緬因州及阿拉斯加州的海產品受影響最大；加拿大一些進口美國龍蝦的加工商擔心關稅推高成本表示擔憂，而生產商則擔憂川普政府會採取進一步報復措施。

根據POLITICO獲得的會議錄音顯示，諾瓦斯科細亞省海鮮聯盟(Nova Scotia Seafood Alliance)執行董事瓦斯科託(Kris Vascotto)就對海鮮行業被拖入貿易戰感到「措手不及」。

緬因州龍蝦有一半出口加拿大，受徵收關稅衝擊也最大，尤其是秋季捕撈季即將到來。對於加方宣布將海鮮剔出徵稅清單，緬因州龍蝦漁民協會「感謝加拿大政府聽取海鮮行業的訴求，取消對海鮮徵收關稅」。

緬因州共和黨 籍聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)也對加方的決定表示讚賞，她在X發文說「非常感謝加拿大決定將海鮮和魚類產品從報復性關稅清單中移除」，又說川普政府應該「回應加拿大朋友展現出的誠意，重返談判桌」。