美加打貿易戰「真正贏家是中國」 分析：看澳洲前例就知下場

經濟學者警告，美國與加拿大若爆發全面貿易戰，下場將是兩敗俱傷，而贏家將是隔山觀虎鬥的中國。(路透)

專家警告，美國若與加拿大 爆發全面貿易戰 ，下場將是兩敗俱傷，而贏家將是隔山觀虎鬥的中國。

彼得森國際經濟研究所經濟學者鮑恩指出，加拿大拒絕接受美國總統川普提出的最新條件，是因為美國仍堅持對加拿大汽車、重型卡車和鋼鋁重課關稅。結果會是：美國消費者停止購買加國組裝的車、底特律重新調整供應鏈並剔除加國零件。那將摧毀加拿大汽車工業，畢竟加國距離亞洲或歐洲市場太遠，無法成為歐亞供應鏈的一環。

接下來會發生何事？瞧澳洲 前例便知。2017年，豐田、通用和福特不得不認清經濟現實，並關閉在澳洲最後一批工廠，因為澳洲市場太小、太遙遠，作為製造基地，不足以支撐在全球車市競爭所需的規模經濟。

後來，澳洲先是從日本、南韓、泰國、歐洲和美國等製造重鎮進口汽車，不到十年後，情況截然不同。2026上半年，澳洲售出的新車中，幾乎每三輛就有一輛是在中國製造，比2017年的不到250分之一劇增。

加拿大也可能步上澳洲後塵。今年元月，加拿大總理卡尼宣布，准許4.9萬輛中國電動車在加國銷售，儘管不到新車銷量的3%，但未來可望逐步增加。

若加拿大這個市場被中國拿下，對美國將構成嚴重打擊。理由有二：

一、就汽車這種固定成本高、進入門檻也高的產業而言，購車者總數很重要，擁有更多顧客，業者就得知如何降低成本，進而壓低售價以吸引更多買主。美國若失去加國汽車市場，不啻是進一步把全球汽車工業拱手讓給中國。

今天，中企銷售低價車，明天就可能把新到手的市場壟斷力量武器化。北京憑藉對稀土磁石和低價半導體的掌控，得以向全世界供應平價車；隨著這種市場支配力量日益增強，就有能力中斷對外國車廠供應，例如去年就中斷供應半導體，連帶擾亂零件供應，導致本田安大略廠暫停生產喜美（Civic）和CR-V車款。

拜中國政府補貼之賜，中國鋼、鋁、造船、電信設備產業的全球市占率也日益擴增。

二、失去加拿大這個商業基地，也可能疏遠華府碩果僅存的少數經濟安全盟國之一。早在川普2025年開始以關稅砲轟加拿大之前，渥太華就曾比照華府對中國電動車和鋼鋁加徵的關稅，回敬美國。由於川普的關稅威嚇，加拿大思考脫離美國，而不是與美國聯手擺脫中國。

既與中國打貿易戰，華府需要加拿大人繼續選擇購買北美製品，即使中國貨比較便宜。為此，川普必須緩和「在美國製造」的要求，不能既要扼殺加國的製造業，還妄想美國產品繼續賣到加拿大市場。

著有《如何打贏貿易戰》一書的鮑恩呼籲，西方若想克服來自中國的挑戰，需要強化製造業實力，甚至連把北美經濟整合起來也不夠，還必須號召所有潛在盟友，合力對抗中國的市場支配勢力。但川普如今卻反其道而行，跟貿易夥伴打起關稅戰，若不改弦易轍，將來想挽救為時已晚。