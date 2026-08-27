傳美擬開徵新晶片關稅 筆電、伺服器全中招

美國總統川普。（美聯社）

美媒Politico報導，消息人士透露，川普 當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅 ，搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。這讓科技業憂心忡忡，擔心美國恐無望主導AI。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品，不只晶片，也可能納入許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，可獲得關稅減免。

相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但他們強調未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。