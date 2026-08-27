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「第二居所稅」豁免申請延至10月 紐約市府誤通知上千居民認錯

紐約本周五晚9時起將迎來近全食血月

傳美擬開徵新晶片關稅 筆電、伺服器全中招

編譯陳苓／綜合外電
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美媒Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪的全面性關稅，搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。這讓科技業憂心忡忡，擔心美國恐無望主導AI。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品，不只晶片，也可能納入許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，可獲得關稅減免。

相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但他們強調未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。

精華 FAQ

  • 消息指出，政府考量的不只是半導體本身，還可能把許多使用晶片的商品納入課稅範圍，包括筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等，形成更廣泛的科技關稅措施。

  • 科技業擔心，若對晶片與搭載晶片的產品全面加稅，將提高成本並衝擊供應鏈，進一步削弱美國在AI與高科技產業的競爭優勢，甚至影響主導地位。

  • 商務部長盧特尼克偏好的方案，是讓外國企業若願意投資美國晶片製造、協助提升國內生產，就能獲得關稅減免，藉此吸引產能回流美國。

川普 關稅

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