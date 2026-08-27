期中選舉倒數10周 川普讓關稅再成焦點 共和黨內部惱怒

距離期中選舉倒數十周的此時，川普總統卻讓關稅再次成為焦點。（歐新社）

共和黨 國會議員原本樂見不受歡迎的關稅 政策逐漸淡出新聞頭條，結果距離期中選舉倒數十周的此時，川普 總統卻讓關稅再次成為焦點，共和黨內部為此感到惱怒；川普與加拿大爆發貿易戰、放寬進口牛肉關稅等一連串經濟組合拳，首當其衝就是攸關國會多數席次鹿死誰手的幾個州。

來自中西部與南部幾州的共和黨國會議員紛紛與降低外國牛肉進口關稅畫清界線，同時提出警告說，雖然這項措施能帶來短暫的價格下降效果，但美國畜牧業者承受痛苦將遠遠超過小幅降價的進展。

CNN引述共和黨選舉策略顧問海耶(Doug Heye)指出：「正在參選的共和黨人當中，沒人覺得這是好主意。」他說，物價實在太高，很難看出這場貿易戰能為共和黨帶來什麼幫助。

已有十多名共和黨國會議員對川普政府最近推出的經濟措施提出批判，對於家鄉受到波及表達挫折，其中包括川普的堅定盟友。

參院共和黨團第二號人物巴拉索(John Barrasso)呼籲政府採取行動，讓懷俄明州畜牧業者更容易為美國民眾提供糧食，而不是變得更困難。

共和黨阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)說，牛肉進口計畫「有欠考慮」，希望川普重新考量。共和黨內布拉斯加州聯邦參議員黛比‧費雪(Deb Fischer)則在社群媒體X發文寫道：「我對這個決定感到失望無比。」

共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)尋求任期「六連霸」，席次能否守住可能決定參院多數黨控制權。對於美加貿易戰爭可能推高物價，柯林斯說：「對加拿大開徵新關稅是個錯誤。」她說，非常希望回到跟加拿大擁有友好、經濟互利的鄰國關係。

CNN分析，川普基本上不願為了在11月之前拉抬共和黨國會議員選情而改變自己的施政優先項目。最近幾個月，川普持續推動自己偏好的項目，包括發動美國國內輿情並不歡迎的中東戰爭，進一步擴大關稅版圖。相對之下，共和黨候選人則感到愈來愈焦慮，擔心被川普大幅走低的民意支持度拖累，也擔心共和黨失去眾院甚至參院多數。

密西根州共和黨選舉策略師羅伊(Jason Roe)表示：「這些關稅的推出顯得雜亂無章，缺乏一致，造成不必要的混亂。」他說：「跟我們最大貿易夥伴兼盟友挑起爭端，沒有任何實質幫助。」