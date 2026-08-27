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貿易戰再起恐推升通膨 但美加已預留台階 TACO將重演？

編譯湯淑君／綜合報導
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川普總統對加拿大發動貿易戰，將對加國產品課徵50%的關稅，加拿大總理卡尼也還以顏...
川普總統對加拿大發動貿易戰，將對加國產品課徵50%的關稅，加拿大總理卡尼也還以顏色。圖為波特蘭港停靠的貨櫃輪。(路透)

美國與加拿大關稅戰開打，分析師認為，兩國都承受不起通膨惡化打擊經濟的後果。不過，「川普再度畏縮」(TACO)也許會再度重演。

經濟學者表示，美國與加拿大貿易戰大打出手，加拿大經濟肯定會受打擊，但美國也不可能毫髮無傷。在最糟情境下，最大副作用可能是：兩國的通膨稍稍升溫，使原已難以抑制的物價上漲趨勢變本加厲。

美國企業可能面臨鋼鋁價格上漲，其他關鍵原料進口也可能受阻，而且面臨更昂貴的價格。大型汽車製造商，像是通用汽車(GM)和福特(Ford)，將首當其衝。

美國消費者也可能必須支付更高的價格，購買在加拿大製造的家電、乳酪和其他產品。

分析師預期，整體而言，美國經濟由於規模巨大，所受的影響遠比加拿大輕微，但通膨稍微攀升仍有可能。那將使聯準會(Fed)更難控制通膨。

倘若貿易戰愈演愈烈，共和黨可能在11月期中選舉輸掉國會參、眾兩院的控制權，對執政的川普總統將是一大打擊。在密西根和其他與加拿大接壤或貿易往來密切的北部諸州，選民可能用選票洩憤。

若果真與美國大打貿易戰，對加拿大打擊更大，畢竟加國經濟規模小很多，而且更倚賴美貿易。

Oxford Economics推估，新一輪關稅戰可能使加國國內生產毛額(GDP)成長率因此折損0.3個百分點，之後經濟恐會進一步放緩；消費者物價指數(CPI)可能再添0.3個百分點，使目前約3%的通膨年增率進一步升溫。

Oxford加拿大經濟學者史提洛說：「不會導致衰退，但加拿大與美國貿易政策相關的不確定性升高，將使經濟承壓。」

這些情況發生的前提，是美加最近貿易談判破裂迅速惡化成全面貿易戰爆發。

不過，分析師指出，有諸多理由認為，不至於演變到那種地步。

過去兩年來，川普總統也曾一再威脅要對加拿大和其他國家重課關稅，但立場往往軟化，最後以傷害較輕的貿易協議收場。

例如，2025年初，川普就曾因為美加對如何打擊芬太尼貿易有歧見為由，宣布對加拿大產品加徵25%關稅，但一天後就宣布延後實施新關稅，最後完全取消。

安大略CIBC首席經濟學者申菲德與資深經濟學者葛蘭森寫道：「當你對汽車業務員說，不願接受『最優惠』條件並走人時，他有時會追出來，提供你更佳的條件。」

同理，兩位經濟學者認為，加拿大願意等待更好條件，這種策略可能奏效，畢竟美、加兩國經濟關係密不可分。加拿大是美國第二大貿易夥伴國，2025年雙邊貨物與服務貿易總額將近8800億美元，帶給美國企業和勞工龐大的收入和工作機會。

白宮上周五宣布，談判破局後，準備對總值200億美元的加國產品加徵50%關稅。然而，受影響的產品只占每年從加拿大進口貨物的5%。眾多重要產品都豁免於新關稅。

川普也揚言要把對加國製汽車與零件的關稅加倍到50%，但那要到2027年1月1日才生效。

加拿大24日雖宣布對美國等值產品回敬對等關稅，但新關稅在9月8日前還不會實施，預留更多談判時間。

信評公司穆迪發布新報告說，實施範圍狹隘，「限縮了(新關稅)直接的和近期的代價」，並預期美加終會達成協議，緩和貿易戰衝擊。

川普總統對加拿大發動貿易戰，將對加國產品課徵50%的關稅，加拿大總理卡尼也還以顏...
川普總統對加拿大發動貿易戰，將對加國產品課徵50%的關稅，加拿大總理卡尼也還以顏色。圖為一輛加拿大的卡車駛過底特律的大使橋，進入美國。(歐新社)

精華 FAQ

  • 分析師認為，最直接的後果是兩國通膨再度升溫，物價壓力加大，經濟成長放緩；其中加拿大受創較深，但美國也難以完全免疫。

  • 鋼鋁與其他關鍵原料成本可能上漲，通用汽車、福特等汽車製造商首當其衝；此外，消費者購買加拿大製家電、乳酪等產品的價格也可能提高。

  • 因為美加經貿連結緊密，雙方都承受不起長期升高通膨與經濟損失；而川普過去多次先強硬施壓、最後又改以較溫和協議收場，讓TACO可能重演。

貿易戰 加拿大 川普

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