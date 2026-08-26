美加關稅戰升溫 川普嗆加拿大拒絕好協議「將付出代價」

川普總統24日在白宮。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 川普稱加拿大拒絕美方協議，未來可能拿不到同等條件。

川普稱加拿大拒絕美方協議，未來可能拿不到同等條件。 重點二： 美加談判破裂後，雙方已互祭50%關稅並升高報復。

美加談判破裂後，雙方已互祭50%關稅並升高報復。 重點三：加拿大將於9月8日反制，美國汽車關稅則延至明年1月1日。

美加貿易談判日前破裂、雙方互祭50%關稅 後，川普 總統今天放話，「是時候讓加拿大 知道，你們不能再這樣做了」，並稱加拿大拒絕美國提出的協議，未來恐怕再也拿不到同等的條件。

路透社報導，川普在接受政治評論員貝克（Glenn Beck）訪問時表示：「我原本談成了一項協議，相當不錯的協議，你知道，真的很好。他們沒有任何我們非要不可的東西，OK，我們可以應付。我是說，有幾樣東西會讓事情有些不便，但我們可以從其他地方取得。現在是時候讓加拿大知道，你們不能再這樣做了。」

美加22日談判破裂後，川普對價值約200億美元的加拿大進口商品加徵新的50%關稅。

加拿大25日隨即反制，對每年約200億美元的美國進口商品加徵報復性關稅，並推出針對企業與勞工的援助措施，按照美國最新關稅措施的金額一比一反制。這些措施將於9月8日生效。

川普另外宣布，對加拿大汽車及汽車零組件徵收50%關稅，將於明年1月1日生效。加拿大指出，美國拒絕將中型與重型車輛納入關稅減免範圍，是雙方未能達成協議的原因之一。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天接受加拿大廣播公司（CBC）訪問時表示，目前與加拿大沒有進行溝通，但他與負責美加貿易事務的加拿大部長勒布朗（Dominic LeBlanc）關係良好。

葛里爾說：「如果加拿大採取報復措施，當然，我們不會坐著任由對方這麼做。我知道加拿大民眾現在的感受，也知道他們的想法。我們有自己的貿易政策，而且我們會按照對美國最有利的方式推進。」

白宮顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天預測，加拿大最終將與美國達成的協議，條件將比美國上週所提出的更差。

他在美國有線衛星公共事務電視網（C-SPAN）節目中表示：「這件事對加拿大來說不會有好結果。我預測，你們原本拿到的那份協議、對它嗤之以鼻的那份協議，你們永遠不會再得到同樣的條件。無論最後拿到的是什麼，都會比那份協議要少。」

納瓦洛還說，美國當時向加拿大提出的協議「讓我感到不舒服」，因為在他看來，那份協議對加拿大實在太有利。「從經濟角度來看，他們根本沒有理由拒絕那份協議」。