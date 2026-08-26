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紐時揭風向變了：卡尼不是孤例 各方群起對抗川普

編譯季晶晶／綜合外電
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加拿大總理卡尼（圖中）拒向美國總統川普低頭，測試對抗川普施壓的新路徑。(美聯社)
加拿大總理卡尼（圖中）拒向美國總統川普低頭，測試對抗川普施壓的新路徑。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：卡尼拒絕川普貿易條件，凸顯對抗比退讓更受關注。
  • 重點二：歐洲、以色列與波灣國家也相繼抵制川普施壓。
  • 重點三：美國國內與共和黨內部出現反彈，川普影響力受測試。

加拿大總理卡尼拒絕接受美國總統川普的貿易條件，即使遭到報復性關稅也不屈服。紐約時報評析，這場衝突正在測試：面對川普威脅，拒絕屈服是否比妥協退讓更有效。

川普重返白宮後，慣用做法是先提出要求，如果對方不接受，就以關稅、制裁等手段威脅施壓，迫使對方讓步。但這套策略正遇到愈來愈多的阻力。

加拿大不是單一案例。歐洲領袖拒絕加入伊朗戰事；以色列總理內唐亞胡否決川普的加薩計畫；波灣國家逼他撤銷荷莫茲海峽收費方案。

美國國內也有人反抗。部分大學和律師事務所不再接受川普政府的條件，債券市場則以拋售公債來表達對其財政政策不安。ABC電視網先前支付1,600萬美元與川普和解，以為花錢買平安，結果廣播執照照樣遭到威脅，現在反過來控告政府。

共和黨內部同樣浮現警訊。川普背書的候選人在黨內提名戰輸了10場，其中六場發生在8月。民調顯示，他在共和黨選民中的支持度下滑。

當然，川普還是具有高度影響力。他發一篇貼文就能改變全球話題，仍大致聽命於他，聯邦最高法院更一再為他擴張行政權開綠燈。

民主捍衛基金創辦人、歐巴馬時代白宮律師艾森（Norm Eisen）認為，最近幾周可能已是轉折點，美國國內外對抗川普的力道明顯增強，原因之一是川普施壓過度。他說：「川普一直是自己最大的敵人。」

歐洲外交關係協會研究主管夏皮羅（Jeremy Shapiro）指出，格陵蘭事件讓歐洲醒悟：川普的貪婪沒有底線。新書《Profiles in Cowardice》作者韋斯伯格（Jacob Weisberg）則表示，現在向川普屈服的代價已經升高，耶魯大學一與川普政府談判就遭到猛轟，便是一例。

各國現在都在觀察卡尼能否撐住。夏皮羅表示，愈來愈多領袖相信，面對川普的羞辱與威脅，退縮只會招致更多過份要求。而卡尼可能正在建立各國日後回應川普關稅威脅的新模式。

精華 FAQ

  • 因為卡尼在面對川普報復性關稅時仍拒絕讓步，顯示與其妥協，不如承受壓力硬撐，可能更能阻止川普進一步加碼要求。

  • 報導提到歐洲領袖拒絕加入伊朗戰事、內唐亞胡否決加薩計畫、波灣國家逼撤荷莫茲海峽收費方案，顯示反抗已擴散到多個領域。

  • 雖然川普仍能主導輿論，且最高法院多次擴張其行政權，但國內外反彈增加、共和黨提名戰失利與民調下滑，都顯示他的威嚇效果正在減弱。

川普 卡尼 內唐亞胡

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